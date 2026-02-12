20 мая 2026, среда, 18:00
«Такого я еще не видел»

  12.02.2026, 17:37
Огромную глыбу льда заметили под Молодечно.

Пользователь TikTok опубликовал там видео, в котором показал огромную глыбу льда под Молодечно, обратил внимание сайт smartpress.by.

Она образовалась на водонапорной башне в деревне Горняки — результат аномальных морозов в стране. Так что в Беларуси появился свой «локальный айсберг». И не только на Минщине.

«Такого в своей жизни я еще не видел. Огромная глыба льда, как на Северном полюсе, недалеко от Молодечно», — сказал в видеоролике блогер.

Впрочем, подходить туда сейчас не стоит: в Беларусь пришло потепление, а при плюсовых температурах лед тает — и его отваливающиеся куски, конечно, представляют опасность для людей.

@mikhalevich 💥Удивительное место в Молодечненском районе! #молодечно #беларусь #сосулька #красота #природа ♬ оригинальный звук - mikhalevich

