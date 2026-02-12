Зеленский наградил Гераскевича орденом «Свободы»5
- 12.02.2026, 18:07
- 4,812
Спортсмен заставил весь мир говорить об Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом «Свободы». Соответствующий указ (№ 119/2026) опубликовали на сайте главы государства в четверг, 12 февраля.
«За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей», — говорится в указе президента Украины.
12 февраля Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед самым началом соревнований в итальянском городке Кортина-д'Ампеццо на XXV зимних Олимпийских играх-2026.
Причиной стал «шлем памяти», на котором изображены фото погибших в результате войны с РФ украинских спортсменов.
Гераскевич собирался выступить в этом шлеме, но МОК запрещал ему, заявляя, что это «не соответствует принципам Олимпийской хартии, которые предусматривают нейтральность снаряжения и недопущение политических или других месседжей во время соревнований».