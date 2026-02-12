В Ливии погиб белорусский летчик 8 12.02.2026, 18:34

Иллюстрационное фото

Произошло крушение вертолета Ми-8.

В Ливии в результате катастрофы вертолета Ми-8 погибли граждане Беларуси и России. 9 февраля 2026 года на авиабазе Матан ас-Сарра (район Куфры, юг Ливии) произошла катастрофа вертолёта ВВС Ливии. Об этом сообщил профильный ресурс Helincidents, специализирующийся на происшествиях с вертолётами, заметил проект «ОтВинта | Авиация Беларуси».

По имеющейся информации, вертолёт потерпел крушение ночью при заходе на посадку. На борту находились пять человек. Никто не выжил. Ряд СМИ уточняет, что среди погибших были иностранные члены экипажа.

По данным одного из моих подписчиков, правым пилотом санитарного рейса был гражданин Беларуси А. М., командиром воздушного судна — гражданин России С. П. (ранее служил с моим подписчиком в одном полку). Также погибли два медицинских работника и пациент, которого перевозили.

Официальные причины катастрофы пока не озвучены. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

