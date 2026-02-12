Мирная февральская революция 1 Аркадий Дубнов

12.02.2026, 18:44

Что на самом деле произошло в Кыргызстане.

Ещё два дня назад называл происходящую в Кыргызстане очередную турбулентность «верхушечным недопереворотом». Речь шла о внезапном решении президента Садыра Жапарова отправить в отставку с поста главы Госкомитета нацбезопасности своего ровесника и друга (им обоим по 57 лет), соратника по тандему Камчыбека Ташиева. Генерал-полковник, вице-премьер, Герой Кыргызстана в опубликованном от его имени обращении заявил, что «решение об освобождении от должности стало для него неожиданным», и подчеркнул: «Решение главы государства в любом случае необходимо исполнять».

Есть основания полагать, что уже сегодня к вечеру Камчыбек Ташиев вернётся в Бишкек из Германии, где в мюнхенской клинике он проходил медицинское обследование в связи со сделанной ему ранее операцией по шунтированию сердца. Весть о своей отставке дошла до него, когда он находился в Мюнхене…

За пару часов до этого президент Жапаров распорядился о выделении охраны для Ташиева. Всё это происходило, напомню, одновременно с кардинальной реорганизацией ГКНБ, предпринятой президентом: в течение дня были уволены трое заместителей, из состава комитета были выведены пограничная служба, так называемая 9-я служба, занимавшаяся охраной VIP-персон. Таким образом, чекистское ведомство было полностью зачищено от тех, кого можно заподозрить в попытке вступиться за бывшего шефа.

Параллельно с этим в столичном управлении МВД на допросы, один за другим, вызываются в эти дни известные в республике бывшие политики и депутаты, подписавшие на днях так называемое «обращение 75-ти» с призывом провести этим летом досрочные президентские выборы. Среди них — экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев… Их подозревают в стремлении внести раскол в обществе, поскольку они призывали «перейти на сторону генерала» (Ташиева) и, возможно, исходили из того, что не вполне однозначные положения о допустимых сроках президентских полномочий могут позволить провести перестановку во властном тандеме, чтобы привести на пост главы государства Камчыбека Ташиева.

С просьбой разрешить противоречие между разными толкованиями старой Конституции, по которой был в 2021 году избран Жапаров, и ныне действующей он обратился в Конституционный суд. Решение должно быть вынесено 17 февраля, и, скорее всего, выборы президента будут проведены в конституционные сроки — 24 января 2027 года. Нет сомнений, что Жапаров будет снова баллотироваться. Но будет ли при этом «обнулён» его первый шестилетний срок и ему будет разрешено «побежать» на два новых пятилетних срока либо это станет его вторым и последним, но пятилетним сроком — сказать трудно.

Интрига сегодня в другом: захочет и сможет ли составить конкуренцию Жапарову на выборах отставленный со своих постов бывший соратник по тандему? Даже если Ташиев благополучно вернётся в страну… Да ещё при том, что нынешнее состояние здоровья может ему помешать побороться за власть. Очевидно, что у экс-главы ГКНБ много сторонников среди тех, кому импонировал его жёсткий стиль руководства, властных разборок, борьбы с коррупцией и преступностью. С другой стороны, не меньше и глубоко «обиженных» его действиями — в первую очередь среди влиятельных бывших высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Называют имена Мырзакматова, Кельдибекова, Матраимова… Станут ли они сводить счёты с мгновенно потерявшим своё влияние и силовые полномочия отставленным от власти генералом?..

Очевидно, ослаблены позиции Ташиева и в результате сегодняшней добровольной отставки со своего поста торага (спикера) Жогорку Кенеша (парламента) Нурланбека Тургунбека уулу. Он считается сторонником отставленного от всех постов генерала, и в кругах правящей элиты была распространена конспирологическая версия.

Согласно ей, в случае объявления досрочных президентских выборов глава государства должен будет на время проведения выборов сложить с себя полномочия, и врио президента станет спикер парламента. Как он воспользуется этой опцией, мол, никто не может быть уверен: а вдруг подыграет Ташиеву? Либо начнёт собственную игру на повышение…

Так или иначе, сегодня эта конспирология потеряла свою актуальность: новым спикером Жогорку Кенеша избран Марлен Маматалиев, известный своей высокой законотворческой активностью в парламенте и лояльностью главе государства. В первой же своей речи он высоко оценил деятельность президента Садыра Жапарова. Таким образом, можно утверждать: мощная перетряска в рядах высшего руководства Кыргызстана, принципиально изменившая личностный профиль власти в стране, вполне может быть названа мирной февральской революцией.

И вот ещё что выглядит харАктерным в новой обстановке. Из страны сообщают, что в бытовой жизни с обнулением верхушки комитета нацбезопасности начинает исчезать страх: снова в разговорах, в соцсетях перестали бояться обсуждать текущие события, откровенно разговаривать по телефону… Надо же!

Аркадий Дубнов, Telegram

