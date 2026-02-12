Американские истребители F-35 стали ближе к Ирану 12.02.2026, 19:12

Их могут задействовать, если переговоры провалятся.

Шесть американских истребителей F-35A были замечены 11 февраля при вылете с авиабазы Лейкенхит в Великобритании. Они взяли курс на Ближний Восток. Самолеты, относящиеся к 158-му крылу Национальной гвардии Вермонта, скрыли свои идентификаторы на килях, что указывает на желание Пентагона не раскрывать их происхождение, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Переброска происходит на фоне предупреждений президента США Дональда Трампа о возможном крупномасштабном ударе по Ирану, если переговоры по ядерной и ракетной программам Тегерана не завершатся успехом. В регионе уже находится авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln, и в случае необходимости к ней может присоединиться группа USS George H.W. Bush.

F-35 прибыли в Великобританию 9 февраля, использовав Лейкенхит как транзитный пункт — традиционную остановку для самолетов, направляющихся на ближневосточные базы. 11 февраля они вылетели с сопровождением трех заправщиков KC-135, взяв курс через Средиземное море в сторону региона ответственности Центрального командования США. Конечный пункт их дислокации не раскрывается.

Администрация США рассматривает F-35 как инструмент давления на Иран, добиваясь прекращения разработки вооружений на высокообогащенном уране и дальнобойных ракет. Израиль, в свою очередь, призывает Вашингтон добиваться не только остановки ядерной программы, но и прекращения поддержки Тегераном прокси-групп в регионе.

По словам Трампа, если переговоры провалятся, США могут повторить «жесткие меры», подобные прошлогодней операции против иранских подземных объектов.

