Марк Рютте: Путину не удастся сломить украинцев
- 12.02.2026, 19:17
Генсек НАТО на прошлой неделе лично посетил Украину.
Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили на недавней встрече усиление оборонных расходов альянса и поддержку Украины, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).
Рютте отметил, что на прошлой неделе он лично посетил Украину и увидел последствия атак России. «Президент Путин пытается сломить народ Украины, надеясь ослабить его решимость. Но Украина и украинский народ не раз доказали, что их не сломить», — подчеркнул он.
В то же время глава НАТО отметил, что Украина «не сможет самостоятельно выдержать эту борьбу и обеспечить мир», подчеркнув важность поддержки союзников через НАТО.
На предстоящем заседании НАТО министр обороны Украины Михаил Федоров обсудит с союзниками возможности усиления помощи и повышения ее эффективности.
Поддержка Украины остается ключевым приоритетом НАТО в условиях продолжающейся агрессии России, заявил Рютте, отметив необходимость совместных усилий для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.