Левандовский хочет остаться в «Барселоне» 12.02.2026, 20:53

Польский форвард готов пойти на понижение зарплаты.

Польский форвард Роберт Левандовский предпочитает продолжить карьеру в каталонском клубе. Об этом сообщает журналист Роджер Торелло.

По сведениям источника, 37-летний нападающий примет окончательное решение о своем будущем после президентских выборов в «Барселоне», которые пройдут в марте. Однако приоритет Левандовского — продолжение работы с «Барселоной». Ради этого форвард готов пойти на понижение заработной платы.

Отмечается, что на данном этапе футболисту больше нужна стабильность, чем деньги.

В текущем сезоне Левандовский провел 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.

Отметим, сегодня состоится матч между мадридским «Атлетико» и «Барселоной» в рамках первого полуфинального матча Кубка Испании.

Противостояние состоится на стадионе «Метрополитано» и стартует в 23:00 по минскому времени.

