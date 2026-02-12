Левандовский хочет остаться в «Барселоне»
- 12.02.2026, 20:53
- 1,934
Польский форвард готов пойти на понижение зарплаты.
Польский форвард Роберт Левандовский предпочитает продолжить карьеру в каталонском клубе. Об этом сообщает журналист Роджер Торелло.
По сведениям источника, 37-летний нападающий примет окончательное решение о своем будущем после президентских выборов в «Барселоне», которые пройдут в марте. Однако приоритет Левандовского — продолжение работы с «Барселоной». Ради этого форвард готов пойти на понижение заработной платы.
Отмечается, что на данном этапе футболисту больше нужна стабильность, чем деньги.
В текущем сезоне Левандовский провел 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.
Отметим, сегодня состоится матч между мадридским «Атлетико» и «Барселоной» в рамках первого полуфинального матча Кубка Испании.
Противостояние состоится на стадионе «Метрополитано» и стартует в 23:00 по минскому времени.