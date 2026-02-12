Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по Лиге наций

Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по Лиге наций2
- 12.02.2026, 21:46
Также стал известен календарь соревнований.
12 февраля состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций.
По ее итогам сборная Беларуси оказалась в группе С1, где сыграет против команд Албании, Финляндии и Сан-Марино.
Турнир пройдет осенью 2026 года, а решающие матчи запланированы на 2027-й.
Календарь соревнований выглядит следующим образом:
Жеребьевка группового этапа – 12 февраля 2026 года
1-й тур – 24–26 сентября 2026 года
2-й тур – 27–29 сентября 2026 года
3-й тур – 30 сентября – 3 октября 2026 года
4-й тур – 4–6 октября 2026 года
5-й тур – 12–14 ноября 2026 года
6-й тур – 15–17 ноября 2026 года
Плей-офф турнира пройдет в 2027 году:
Четвертьфиналы Лиги А – 25–30 марта 2027 года
Стыковые матчи А/В и С/D – 25–30 марта 2027 года
Финальная стадия – 9–13 июня 2027 года
Дополнительные стыковые матчи между лигами C и D запланированы на 23–28 марта 2028 года.
Победа в группе при определенных раскладах может помочь сборной Беларуси пробиться на Евро-2028.
А что в остальных группах?
Команды распределены по дивизионам и группам следующим образом.
В Лиге D в группе D1 сыграют победитель пары Гибралтар/Латвия, победитель пары Мальта/Люксембург и сборная Андорры. В группе D2 встретятся Литва, Азербайджан и Лихтенштейн.
В Лиге C в группе C2 сыграют Черногория, Армения, Кипр и победитель пары Мальта/Люксембург.
В группе C3 соперниками станут Казахстан, Словакия, Фарерские острова и Молдова. В группе C4 – Исландия, Болгария, Эстония и победитель пары Люксембург/Мальта.
В Лиге B в группе B1 встретятся Шотландия, Швейцария, Словения и Северная Македония. В группе B2 – Венгрия, Украина, Грузия и Северная Ирландия.
В группе B3 сыграют Израиль, Австрия, Ирландия и Косово.
В группе B4 – Польша, Босния и Герцеговина, Румыния и Швеция.
В Лиге A в группе A1 сыграют Франция, Италия, Бельгия и Турция. В группе A2 – Германия, Нидерланды, Сербия и Греция.
В группе A3 – Хорватия, Испания, Англия и Чехия. В группе A4 – Португалия, Дания, Норвегия и Уэльс.