Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по Лиге наций 2 12.02.2026, 21:46

3,504

Также стал известен календарь соревнований.

12 февраля состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций.

По ее итогам сборная Беларуси оказалась в группе С1, где сыграет против команд Албании, Финляндии и Сан-Марино.

Турнир пройдет осенью 2026 года, а решающие матчи запланированы на 2027-й.

Календарь соревнований выглядит следующим образом:

Жеребьевка группового этапа – 12 февраля 2026 года

1-й тур – 24–26 сентября 2026 года

2-й тур – 27–29 сентября 2026 года

3-й тур – 30 сентября – 3 октября 2026 года

4-й тур – 4–6 октября 2026 года

5-й тур – 12–14 ноября 2026 года

6-й тур – 15–17 ноября 2026 года

Плей-офф турнира пройдет в 2027 году:

Четвертьфиналы Лиги А – 25–30 марта 2027 года

Стыковые матчи А/В и С/D – 25–30 марта 2027 года

Финальная стадия – 9–13 июня 2027 года

Дополнительные стыковые матчи между лигами C и D запланированы на 23–28 марта 2028 года.

Победа в группе при определенных раскладах может помочь сборной Беларуси пробиться на Евро-2028.

А что в остальных группах?

Команды распределены по дивизионам и группам следующим образом.

В Лиге D в группе D1 сыграют победитель пары Гибралтар/Латвия, победитель пары Мальта/Люксембург и сборная Андорры. В группе D2 встретятся Литва, Азербайджан и Лихтенштейн.

В Лиге C в группе C2 сыграют Черногория, Армения, Кипр и победитель пары Мальта/Люксембург.

В группе C3 соперниками станут Казахстан, Словакия, Фарерские острова и Молдова. В группе C4 – Исландия, Болгария, Эстония и победитель пары Люксембург/Мальта.

В Лиге B в группе B1 встретятся Шотландия, Швейцария, Словения и Северная Македония. В группе B2 – Венгрия, Украина, Грузия и Северная Ирландия.

В группе B3 сыграют Израиль, Австрия, Ирландия и Косово.

В группе B4 – Польша, Босния и Герцеговина, Румыния и Швеция.

В Лиге A в группе A1 сыграют Франция, Италия, Бельгия и Турция. В группе A2 – Германия, Нидерланды, Сербия и Греция.

В группе A3 – Хорватия, Испания, Англия и Чехия. В группе A4 – Португалия, Дания, Норвегия и Уэльс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com