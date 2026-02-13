На Комаровке появились первые белорусские тюльпаны 5 13.02.2026, 10:41

Что по цене и ассортименту?

На столичном Комаровском рынке заметили первые белорусские тюльпаны, пишет «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу торгового объекта.

Стоимость тюльпанов 4,5 рубля за штуку. Пока в продаже семь видов цветов, но обещают расширение ассортимента.

Найди их можно в центре крытого рынка и у лестницы к «Коммунарке».

«И помните, что желтые тюльпаны вовсе не вестники разлуки! Есть много трактовок, и в одной из них говорится, что желтый цвет часто символизирует золото, поэтому подаренный букет означает пожелание достатка», — сообщила пресс-служба Комаровки.

