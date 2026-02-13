Российские компании получили рекордный в истории убыток 5 13.02.2026, 10:45

4,038

Из-за санкций и проблем в экономике.

Российские компании на фоне сохраняющихся санкций и нарастающих проблем в экономике начали массово фиксировать убытки. За январь—ноябрь 2025 года 18,2 тыс. организаций отчитались об убытках на общую сумму 7,5 трлн руб. Это рекорд за все время наблюдений, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. За тот же период 2024 года потери бизнеса оценивались в 7 трлн руб., а в 2023-м — в 4 трлн. Доля убыточных компаний в прошлом году достигла максимума с пандемийного 2020-го и составила 28,8%.

Согласно данным Росстата, наибольшие убытки фиксируются в обрабатывающем производстве (в частности, в нефтепереработке и металлургии), оптовой торговле и добыче полезных ископаемых (особенно угля, нефти и природного газа). Также трудности испытывают застройщики, предприятия транспортного машиностроения и легкой промышленности. Большую роль в росте числа убыточных компаний сыграло замедление экономики: если в 2024-м ВВП вырос на 4,3%, то в 2025-м — на 1%, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом добыча полезных ископаемых страдает от санкций, а также укрепления рубля, которое ударило по экспортерам, говорит экономист Ахмед Юсупов. В свою очередь в сфере торговли спад вызван высокой инфляцией, которая привела к сокращению потребительского спроса, особенно в первой половине 2025 года, отметила Мильчакова.

Главным негативным последствием роста убытков предприятия становится торможение экономического развития, говорит Владимира Еремкина из ИПЭИ Президентской академии. В этом случае инвестиционный климат ухудшается, инновационная активность снижается, а конкурентная среда становится уже — все большую роль начинают играть крупные компании с государственной поддержкой, подчеркнул эксперт.

«Массовая убыточность предприятий чревата углублением отраслевого спада, ростом числа дефолтов по долговым обязательствам и даже банкротств. На этом фоне может ухудшаться качество продукции и снижаться ее конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешних рынках», — добавила Мильчакова.

Одновременно с этим, по ее словам, падают поступления по налогу на прибыль, к которому наиболее чувствительны регионы. В результате у властей остается меньше ресурсов для финансирования нацпроектов и социальных обязательств, инвестиций в строительство и ремонт инфраструктуры, а также развития здравоохранения и образования, заключила эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com