закрыть
21 мая 2026, четверг, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что происходит с долларом перед выходными

5
  • 13.02.2026, 11:12
  • 3,178
Что происходит с долларом перед выходными

На БВФБ начались торги.

Кажется, доллар решил отправиться на выходные налегке — в начале торгов снова теряет в цене, правда, не сильно. Российский рубль и китайский юань ведут себя так же. Биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки $66 432.

Доллар подешевел на 0,06 копейки и стоит 2,8638 рубля.

По евро торгов не было, Нацбанк установил курс на сегодня 3,4029 рубля.

Сотня российских рублей подешевела на 0,09 копейки и стоит 3,7198 рубля.

Десяток юаней подешевел на 0,51 копейки и стоит 4,1458 рубля.

Вчера доллар сбросил 0,60 копейки и стоил 2,8644 рубля, евро подешевел на 0,99 копейки и стоил 3,4011 рубля. Сотня российских рублей подорожала на 0,14 копейки и стоила 3,7207 рубля, а десяток юаней подешевел на 0,19 копейки и стоил 4,1509 рубля.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран