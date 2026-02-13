21 мая 2026, четверг, 11:33
Россияне случайно выдали свои ключевые военные базы под Мариуполем

6
  • 13.02.2026, 11:18
  • 5,058
Опубликована подробная карта.

Оккупанты, вероятно, сами раскрыли расположение своих ключевых военных баз под Мариуполем. Речь идет об объектах в Мангушском районе, которые удалось идентифицировать после анализа новых документов и спутниковых снимков.

Опубликована карта приоритетных баз, ради которых, по данным аналитиков, и ведется активное дорожное строительство. Об этом сообщил руководитель «Центра изучения оккупации» Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, российские силы фактически сами раскрыли все ключевые военные базы в Мангушской громаде Мариупольского района, обнародовав план реконструкции и строительства второстепенных дорог. Документ подготовил так называемый институт пространственного планирования РФ.

Аналитики наложили этот план на реальную спутниковую карту и сопоставили с данными OSINT и HUMINT. В результате удалось определить сеть приоритетных военных баз, под которые, по выводам исследователей, и прокладывают новые дороги.

Отдельно отмечается, что схема новой дороги помогла идентифицировать одну из крупнейших и самых закрытых баз оккупантов вблизи села Стародубовка – на границе Донецкой и Запорожской областей. Именно этот объект долгое время оставался малоизвестным и засекреченным.

«Спасибо, чего там. Давайте еще?» – добавил Андрющенко.

