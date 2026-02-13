Лукашисты вывели «на контрольные занятия» ракетные системы «Полонез-М» и «Искандер-М» 9 13.02.2026, 11:22

К этому привлекли несколько частей ракетных войск.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Полонез-М» и оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» выведены «на контрольные занятия» по управлению ракетными ударами, сообщает «Позірк» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Отмечается, что занятия проходят «на различных участках местности, в том числе на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации».

Начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил — глава соответствующего управления Генерального штаба ВС Руслан Чехов заявил, что к занятиям привлечено несколько частей ракетных войск. По его словам, «было много перемещений», военнослужащие совершили «марш на большие расстояния — до 300 километров», при этом отказа техники «не было».

Комментируя уже состоявшуюся часть занятий, военачальник сообщил, что она была насыщена «действиями диверсионно-разведывательных групп условного противника», проходила в условиях «сложной радиоэлектронной обстановки». В рамках этой тренировки, по его словам, отработано «ведение боевых действий в условиях воздействия средств беспилотной авиации противника, в том числе FPV-дронов».

Боевые пуски осуществлялись днем, ночью, в сложных погодных условиях, отметил Чехов.

Стоящий на вооружении Беларуси российский комплекс «Искандер-М» может оснащаться как обычными, так и ядерными боевыми частями.

