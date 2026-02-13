21 мая 2026, четверг, 12:12
Рубио будет склонять Орбана и Фицо к отказу от российского газа

  13.02.2026, 11:27
Марко Рубио

Госсекретарь США отправляется в турне по Европе.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время своего предстоящего визита в Европу, в частности, Венгрию и Словакию, планирует обсудить с руководством этих стран необходимость прекращения закупок энергоресурсов у России.

Отвечая на прямой вопрос журналиста о том, будет ли он призывать Будапешт и Братиславу остановить импорт российской энергии, Рубио подтвердил наличие этой темы в повестке дня, говорится на сайте Госдепа США.

«Мы проведем с ними эти разговоры. Мы поговорим с ними о том, что должно произойти. Я не буду вдаваться в подробности того, что именно мы скажем на этих встречах», – подчеркнул госсекретарь.

Также Рубио охарактеризовал Венгрию и Словакию как страны, которые «очень тесно сотрудничают с Соединенными Штатами», назвав визит хорошей возможностью посетить государства, в которых он ранее не бывал.

