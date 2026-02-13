21 мая 2026, четверг, 12:14
«Ваша стратегия потерпела крах»: Z-блогер набросился на Кремль

14
  • 13.02.2026, 12:02
  • 13,632
Удар ракетами «Фламинго» по арсеналу Минобороны РФ поверг россиян в шок.

Удар Сил обороны Украины по очередному артиллерийскому арсеналу Минобороны РФ вызвал ропот в рядах Z-патриотов. Они заподозрили, что попытка России «демилитаризовать» Украину привела к обратному результату. Показательный пост об этом опубликовал известный российский Z-блогер, «рассерженный патриот» Максим Калашников, передает Dialog.UA.

Он обратил внимание на то, что удар по 117-му арсеналу ГРАУ в Волгоградской области был нанесен украинскими тяжелыми ракетами «Фламинго». Объект поражен, там возник пожар, власти эвакуируют жителей близлежащих населенных пунктов, и есть все основания полагать, что это только начало.

«Что-то попало… В случае массированной атаки, если на цель идет не пять самолетоснарядов, а десятки, опасность «пробивания» нашей ПВО есть. Под угрозой НПЗ и химические предприятия», - написал Калашников.

Он констатировал полный провал одной из ключевых целей так называемой «СВО», а именно демилитаризации Украины.

«Ну что, наши незадачливые геостратеги? 4 года усилий по демилитаризации Украины. В 2022 году у нее не было тяжелых КР (крылатых ракет - ред.), способных покрывать тысячу верст и поражать цели в глубине территории РФ. Теперь есть. Тогда не было у противника больших и оснащенных Сил беспилотных систем, поражающих наши НПЗ. Теперь есть… Ваша стратегия морозить простых горожан Украины потерпела крах… В итоге угроза достаточно бесславного финала всей затеи. Экономика-то трещит, государственные финансы пришли к плачевному положению. В общем, ждать конца «СВО» осталось недолго», - констатировал Z-патриот.

