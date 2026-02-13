В Польше задержано восемь человек по делу о воздушной контрабанде сигарет из Беларуси 4 13.02.2026, 12:17

Фото: strazgraniczna.pl

Им предъявили обвинения.

Восемь человек, которые, как утверждается, занимались контрабандой сигарет из Беларуси с помощью воздушных шаров, задержано силами сотрудников Подляского отдела Пограничной охраны Польши.

По информации ведомства, это четверо польских граждан в возрасте о 22 до 44 лет, а также четверо граждан Литвы в возрасте от 30 до 34 лет.

Задержанным предъявлены обвинения в контрабанде табачных изделий, а также в рамках закона о специальных мерах по противодействию поддержке агрессии против Украины. За инкриминируемые деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее 3 лет.

Четыре литовских гражданина и один гражданин Польши по решению суда арестованы на 3 месяца, остальным в качестве меры пресечения назначен полицейский надзор и запрет на выезд из страны.

Согласно данным ведомства, ориентировочная общая стоимость выявленных с начала года сигарет, которые были нелегально доставлены из Беларуси по воздуху, превышает 2,8 млн злотых (около 784 тыс. долларов). Всего по делу о воздушной контрабанде задержано 16 человек.

