Самый успешный Рамштайн принес Украине $38 миллиардов
- 13.02.2026, 12:19
- 4,682
Стало известно, какой «щит» от ударов РФ передадут ВСУ.
Партнеры Украины по итогам встречи контактной группы в формате «Рамштайн-33» выделили 38 млрд долл. на закупку оружия, армейскую реформу и обучение бойцов, сообщил министр обороны Михаил Федоров. Какое оружие, боеприпасы и другую помощь выделили Украине и как это усилит оборонный щит в войне с Российской Федерацией?
11-12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся «Рамштайн-33», и эта встреча была самой успешной, поскольку Украине выделили оружия на рекордные 38 млрд долл., говорится в заметке Федорова в Telegram-канале. Партнеры предоставят средства на производство украинских дронов и других видов военной техники, закупку снарядов, артиллерии, других средств поражения. Среди прочего, пообещали профинансировать закупки оружия в США по программе PURL: речь идет о ракетах для ЗРК Patriot.
Михайлов написал, что состоится срочное предоставление ракет для Patriot, которое организуют партнеры Украины. Кроме того, будут деньги на обновление системы ПВО. В заметке министра перечисляются 17 стран, которые присоединились к инициативе помощи Украине — Великобритания, Германия, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Дания, Испания, Канада, Исландия, Литва, Латвия, Эстония, Австралия, Португалия, Турция и Словения. Деньги будут идти по разным программам — PURL (покупка у США), «датская модель» (финансирование украинского производства оружия), NSATU trust fund (программа НАТО по обучению бойцов), SAFE (оборонная программа ЕС).
Заседание «Рамштайн» — детали
Какое оружие и военную помощь получит Украина благодаря «Рамштайн-33»:
ракеты для Patriot;
бронетехника;
программа PURL — выделили 500 млн долл;
производство украинских дронов — 2,5 млрд долл;
система ПВО — 2 млрд долл. Германия поможет создать «купол» над Украиной, добавил Федоров;
артиллерийские боеприпасы — сумма не указана;
«морские способности» — не указана сумма и не расшифровывается, о чем идет речь;
«чешская инициатива» (закупка советских снарядов);
создание дроново-штурмовых подразделений;
обучение бойцов за рубежом, медицинский пакет помощи.