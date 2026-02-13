Самый успешный Рамштайн принес Украине $38 миллиардов 13.02.2026, 12:19

4,682

Стало известно, какой «щит» от ударов РФ передадут ВСУ.

Партнеры Украины по итогам встречи контактной группы в формате «Рамштайн-33» выделили 38 млрд долл. на закупку оружия, армейскую реформу и обучение бойцов, сообщил министр обороны Михаил Федоров. Какое оружие, боеприпасы и другую помощь выделили Украине и как это усилит оборонный щит в войне с Российской Федерацией?

11-12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся «Рамштайн-33», и эта встреча была самой успешной, поскольку Украине выделили оружия на рекордные 38 млрд долл., говорится в заметке Федорова в Telegram-канале. Партнеры предоставят средства на производство украинских дронов и других видов военной техники, закупку снарядов, артиллерии, других средств поражения. Среди прочего, пообещали профинансировать закупки оружия в США по программе PURL: речь идет о ракетах для ЗРК Patriot.

Михайлов написал, что состоится срочное предоставление ракет для Patriot, которое организуют партнеры Украины. Кроме того, будут деньги на обновление системы ПВО. В заметке министра перечисляются 17 стран, которые присоединились к инициативе помощи Украине — Великобритания, Германия, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Дания, Испания, Канада, Исландия, Литва, Латвия, Эстония, Австралия, Португалия, Турция и Словения. Деньги будут идти по разным программам — PURL (покупка у США), «датская модель» (финансирование украинского производства оружия), NSATU trust fund (программа НАТО по обучению бойцов), SAFE (оборонная программа ЕС).

Заседание «Рамштайн» — детали

Какое оружие и военную помощь получит Украина благодаря «Рамштайн-33»:

ракеты для Patriot;

бронетехника;

программа PURL — выделили 500 млн долл;

производство украинских дронов — 2,5 млрд долл;

система ПВО — 2 млрд долл. Германия поможет создать «купол» над Украиной, добавил Федоров;

артиллерийские боеприпасы — сумма не указана;

«морские способности» — не указана сумма и не расшифровывается, о чем идет речь;

«чешская инициатива» (закупка советских снарядов);

создание дроново-штурмовых подразделений;

обучение бойцов за рубежом, медицинский пакет помощи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com