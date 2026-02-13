Партизаны проникли на большую базу топлива Черноморского флота РФ в Симферополе 1 13.02.2026, 15:31

Что удалось узнать?

Во временно оккупированном Крыму партизанское движение «Атеш» разведало базу горюче-смазочных материалов 758-го центра материально-технического обеспечения Черноморского флота России в Симферополе. Этот объект играет ключевую роль в снабжении топливом российской боевой техники.

Об этом говорится в официальных соцсетях партизанского движения. Координаты объекта: 44.951940, 34.066760.

Что известно

На территории объекта фиксируется массовая активность бензовозов, курсирующих непрерывным потоком. Оккупанты пытаются создать здесь крупный логистический хаб для накопления запасов топлива, опасаясь ударов по другим нефтебазам.

Крымчане уже бьют тревогу, говорят партизаны. Люди жалуются на постоянный шум грузовиков и реальную угрозу своей безопасности. Российское командование цинично разместило взрывоопасный объект в черте города, фактически прикрываясь гражданским населением как живым щитом.

Вся разведывательная информация о логистике, графике движения бензовозов и системе охраны базы уже передана украинской армии. Использование гражданских кварталов для прикрытия военных грузов не спасет оккупантов от ответственности.

