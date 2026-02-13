21 мая 2026, четверг, 16:55
Китай поможет Украине в ключевом вопросе

9
  • 13.02.2026, 18:55
  • 11,966
Сибига поделился неожиданными новостями.

Китай направит Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи в энергетической сфере. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с главой МИД Китая Ван И.

Его заявление опубликовано на официальном портале МИД Украины.

По словам Сибиги, переговоры были посвящены сразу нескольким ключевым темам. В центре внимания оказались мирные усилия и возможная роль Китая в содействии прекращению войны.

Украинский министр проинформировал китайского коллегу о текущей ситуации на фронте, а также о продолжающихся атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Отдельно Сибига подчеркнул, что в результате российских ударов пострадали и китайские компании, работающие в Украине. Глава украинского МИД поблагодарил Пекин за решение предоставить дополнительную помощь, которая будет направлена на поддержку энергетической системы страны.

Речь идет именно о гуманитарной энергетической помощи – она должна помочь Украине справляться с последствиями разрушений и обеспечить стабильную работу объектов инфраструктуры.

Кроме того, стороны договорились продолжить диалог, а Ван И пригласил Сибигу посетить Китай с официальным визитом. В ответ украинский министр пригласил китайского коллегу приехать в Украину.

