Китай поможет Украине в ключевом вопросе

Китай поможет Украине в ключевом вопросе9
- 13.02.2026, 18:55
- 11,966
Сибига поделился неожиданными новостями.
Китай направит Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи в энергетической сфере. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с главой МИД Китая Ван И.
Его заявление опубликовано на официальном портале МИД Украины.
По словам Сибиги, переговоры были посвящены сразу нескольким ключевым темам. В центре внимания оказались мирные усилия и возможная роль Китая в содействии прекращению войны.
Украинский министр проинформировал китайского коллегу о текущей ситуации на фронте, а также о продолжающихся атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины.
Отдельно Сибига подчеркнул, что в результате российских ударов пострадали и китайские компании, работающие в Украине. Глава украинского МИД поблагодарил Пекин за решение предоставить дополнительную помощь, которая будет направлена на поддержку энергетической системы страны.
Речь идет именно о гуманитарной энергетической помощи – она должна помочь Украине справляться с последствиями разрушений и обеспечить стабильную работу объектов инфраструктуры.
Кроме того, стороны договорились продолжить диалог, а Ван И пригласил Сибигу посетить Китай с официальным визитом. В ответ украинский министр пригласил китайского коллегу приехать в Украину.
In Munich, I had a meaningful and productive meeting with China’s Foreign Minister Wang Yi.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 13, 2026
We focused on ways to develop mutually beneficial trade and bilateral ties based on reciprocal respect for territorial integrity.
I reiterated Ukraine’s interest in contacts with China… pic.twitter.com/ixZmAMWI8Q