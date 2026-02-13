Путин снова отправил Мединского на переговоры с Украиной 14 13.02.2026, 19:27

Владимир Мединский

Помощник диктатора РФ известен своей концепцией «дополнительной хромосомы» у русского народа.

Помощник диктатора РФ Владимир Мединский, известный своей концепцией «дополнительной хромосомы» у русского народа, вновь назначен главой российской делегации на предстоящих переговорах по Украине, которые пройдут на будущей неделе в Швейцарии. «Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17–18 февраля в Женеве», — сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отмечает Reuters, назначив главой делегации Мединского, Россия рассчитывает сместить акцент обсуждения с вопросов безопасности к более широким темам, которые вызывают разногласия сторон.

Мединского, бывшего министра культуры, который считается одним из главных идеологов Кремля, называют «сторонником жесткой линии» со стороны РФ на переговорах. В июне прошлого года после одной из встреч с украинской стороной в Турции он заявлял, что Украина для завершения войны должна принять условия Москвы и отказаться от интеграции с Западом, а также пригрозил новыми захватами, предупредив, что «с Россией невозможно вести долгую войну».

Также Мединский предлагал Киеву временную остановку боевых действий «на два-три дня» на отдельных участках фронта. «Чтобы могли подобрать командиры трупы своих солдат. Сейчас жарко, там такая ситуация в серой зоне — опасность эпидемии», — заявлял он.

В мае 2025-го Bloomberg писал, что в Вашингтоне были недовольны назначением Мединского главой российских переговорщиков в Стамбуле и настаивали на его исключении из переговорного процесса. Американские чиновники не хотели участия в переговорах «сторонников жесткой линии».

В ходе майских встреч в Турции Мединский заявлял украинцам, что в случае отказа от уступок Москва готова воевать «столько, сколько потребуется», рассказывали источники The Economist. Делегация Кремля тогда отказалась от немедленного перемирия без условий, потребовав от Киева вывести войска из Донбасса, Запорожья и Херсонщины. Также возглавляемые Мединским переговорщики пригрозили захватить Сумскую и Харьковскую области.

Мединский был главой делегации РФ и во время попыток договориться с Киевом о завершении войны в 2022 году — в Беларуси и Стамбуле. Эти переговоры провалились из-за взаимных обвинений по поводу проекта протокола, содержащего требования Москвы о подчинении Украины.

Переговоры в Женеве пройдут после двух встреч в Абу-Даби (ОАЭ) 23–24 января, на которых стороны обсудили параметры возможного прекращения огня и договорились об обмене 314 военнопленными. На этих встречах российскую делегацию возглавлял начальник военной разведки (ГУ Генштаба ВС РФ) Игорь Костюков.

