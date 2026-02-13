«Белавиа» запускает прямой чартер на тропический курорт

«Белавиа» запускает прямой чартер на тропический курорт1
- 13.02.2026, 19:38
- 6,128
Сейчас белорусы могут добраться туда с несколькими пересадками.
С 10 мая авиакомпания «Белавиа» запускает чартерные рейсы по маршруту Минск — Дананг, один из курортов центрального Вьетнама.
Время в пути составит ориентировочно 10−11 часов, рейсы будут выполняться на дальнемагистральном Airbus A330−200. Сейчас белорусы могут добраться в Дананг с несколькими пересадками, проведя в дороге около суток.
Билеты можно приобрести в составе турпакета.
По данным туроператора «Аэробелсервис», тур на двоих в четырехзвездочный отель с завтраками на 10−11 ночей на курорте сейчас стоит почти 3000 долларов.
Напомним, белорусы могут лететь во Вьетнам без визы, если их пребывание в стране не превышает 45 дней.