21 мая 2026, четверг, 19:59
«Белавиа» запускает прямой чартер на тропический курорт

1
  • 13.02.2026, 19:38
  • 6,128
Сейчас белорусы могут добраться туда с несколькими пересадками.

С 10 мая авиакомпания «Белавиа» запускает чартерные рейсы по маршруту Минск — Дананг, один из курортов центрального Вьетнама.

Время в пути составит ориентировочно 10−11 часов, рейсы будут выполняться на дальнемагистральном Airbus A330−200. Сейчас белорусы могут добраться в Дананг с несколькими пересадками, проведя в дороге около суток.

Билеты можно приобрести в составе турпакета.

По данным туроператора «Аэробелсервис», тур на двоих в четырехзвездочный отель с завтраками на 10−11 ночей на курорте сейчас стоит почти 3000 долларов.

Напомним, белорусы могут лететь во Вьетнам без визы, если их пребывание в стране не превышает 45 дней.

