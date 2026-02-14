«Может остановить войну в Украине одним звонком»3
- 14.02.2026, 8:59
Посол США при НАТО рассказал о важном аспекте российской агрессии.
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай оказывает решающую поддержку российской агрессии в Украине. Он считает, что Пекин мог бы положить конец войне одним телефонным звонком в Москву.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и положить конец этой войне завтра же, а также прекратить продажу ему технологий двойного назначения», - сказал Уитакер во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он добавил, что Пекин мог бы прекратить закупку российской нефти и газа, подчеркнув, что данная война «полностью поддерживается Китаем».