22 мая 2026, пятница, 9:40
«Может остановить войну в Украине одним звонком»

  14.02.2026, 8:59
Мэтью Уитакер

Посол США при НАТО рассказал о важном аспекте российской агрессии.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай оказывает решающую поддержку российской агрессии в Украине. Он считает, что Пекин мог бы положить конец войне одним телефонным звонком в Москву.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и положить конец этой войне завтра же, а также прекратить продажу ему технологий двойного назначения», - сказал Уитакер во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что Пекин мог бы прекратить закупку российской нефти и газа, подчеркнув, что данная война «полностью поддерживается Китаем».

