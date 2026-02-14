США намерены провести переговоры по Украине и Ирану в один день 14.02.2026, 9:15

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

Главная интрига раскроется на следующей неделе во вторник.

На следующей неделе во вторник, 17 февраля, в Женеве должны состояться сразу два дипломатических раунда переговоров - по Украине и Ирану.

Об этом сообщает Reuters.

По словам источника, делегация США, в состав которой входят посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, встретится с иранцами во вторник. Также на встрече будут присутствовать представители Омана, которые выступят посредниками в этих контактах.

Затем, во второй половине дня, Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины.

Reuters отмечает, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на правительство Ирана после того, как в стране жестоко подавили протесты. Кроме того, он сосредоточил в регионе значительное количество военно-морских сил США.

Параллельно Трамп пытается убедить Украину и Россию заключить соглашение о завершении войны.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com