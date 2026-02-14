США намерены провести переговоры по Украине и Ирану в один день

США намерены провести переговоры по Украине и Ирану в один день3
- 14.02.2026, 9:15
Главная интрига раскроется на следующей неделе во вторник.
На следующей неделе во вторник, 17 февраля, в Женеве должны состояться сразу два дипломатических раунда переговоров - по Украине и Ирану.
Об этом сообщает Reuters.
По словам источника, делегация США, в состав которой входят посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, встретится с иранцами во вторник. Также на встрече будут присутствовать представители Омана, которые выступят посредниками в этих контактах.
Затем, во второй половине дня, Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины.
Reuters отмечает, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на правительство Ирана после того, как в стране жестоко подавили протесты. Кроме того, он сосредоточил в регионе значительное количество военно-морских сил США.
Параллельно Трамп пытается убедить Украину и Россию заключить соглашение о завершении войны.