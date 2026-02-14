Военные России и Китая вторглись в зону идентификации ПВО США в Арктике 5 14.02.2026, 9:31

В Сенате отреагировали.

Вашингтон фиксирует рост военной активности России и Китая вблизи Аляски. Сенатор-республиканец Дэн Салливан утверждает, что речь идет не о случайных маневрах, а о стратегическом наблюдении и демонстрации силы.

По словам сенатора, представляющего Аляску, российские и китайские военные самолеты и корабли десятки раз входили в зону идентификации ПВО США (ADIZ) в Арктике, что свидетельствует о скоординированном давлении на северные рубежи страны.

Об этом говорится в материале Fox News.

Зона идентификации ПВО – это буферное пространство, в котором воздушные суда обязаны заранее сообщать о себе.

«Российско-китайские вторжения на территорию, являющуюся «ближайшим пристанищем» для США, подстегивают гонку за контроль над американской Арктикой», – сказано в материале.

Салливан рассказал, что зафиксированы преимущественно воздушные вторжения, в том числе совместные патрули российских и китайских самолетов, а также действия военно-морских и «исследовательских» судов.

«Они шпионили за нами», – сказал сенатор, добавив, что миссии включали наблюдение за маршрутами подводных лодок и изучение подводных кабелей связи, проходящих через Аляску.

В прошлом месяце Салливан возглавил слушания в подкомитете Сената по торговле, на которых было обеспечено выделение 25 миллиардов долларов на финансирование Береговой охраны, включая 4,5 миллиарда долларов на модернизацию инфраструктуры, такую как глубоководный порт в Номе – одном из ближайших к России городов США – и дополнительные арктические ледоколы.

В настоящее время США эксплуатируют два ледокола, один из которых неисправен, в то время как у России их, по сообщениям, 54.

Также речь идет о возобновлении работы военной базы на острове Адак в Алеутском архипелаге. База Адак играла ключевую роль во время Второй мировой войны и в период холодной войны, когда использовалась для мониторинга активности СССР в северной части Тихого океана. Салливан подчеркнул, что на острове уже имеется топливное хранилище объемом 20 млн галлонов. Его модернизация позволит американским эсминцам и другим кораблям использовать Адак как стратегический промежуточный пункт.

Сейчас в случае вторжений американские самолеты поднимаются с баз, находящихся на расстоянии до 1000 миль, включая авиабазу Эйелсон недалеко от Фэрбенкса.

Сенатор сравнил это с отправкой пожарных из Нью-Йорка тушить пожар в Чикаго. По его мнению, развитие портов и баз позволит значительно сократить время реагирования.

Ситуация влияет и на стратегию НАТО. По словам политика, Альянс усиливает внимание к северному направлению, особенно после вступления Финляндии и Швеции. Сенатор добавил, что администрация Дональда Трампа намерена увеличить общий оборонный бюджет примерно до $1,5 трлн, что должно стать сигналом для России и Китая.

