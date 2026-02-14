Зеленский признался, как он представляет себе встречу с Путиным

Зеленский признался, как он представляет себе встречу с Путиным10
- 14.02.2026, 9:47
Президент Украины готов к любом форматам, кроме Москвы или Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как он представляет себе свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным и что именно он хочет ему сказать.
«Дело не в желании смотреть ему в глаза. В целом, меня не интересуют эмоции во время встречи с ним. У нас есть вопросы, касающиеся украинской территории, которые сегодня никто не может решить. Политика разных стран позволила Путину высказывать свое мнение по этому поводу, оккупируя земли и оправдывая свои действия. Сейчас против него физически воюет только одна держава - Украина», - сказал он в интервью The Atlantic.
По его словам, разговор с ним может быть сосредоточен только на прекращении войны.
«Это значит, что наш разговор должен быть абсолютно открытым, насколько это возможно. Это просто разговор о том, как закончить войну, чтобы она не началась снова», - отметил Зеленский.
Также он ответил на вопрос о том, как трудно ему будет сдерживать эмоции во время такой встречи:
«Почему я должен быть эмоциональным или бесчувственным? В чем разница? Наша цель - положить конец войне. Думаю, у него может быть другая цель. Мы не знаем. Во время войны мы не встречались. Все пытались что-то предпринять, но война продолжается. Поэтому, на мой взгляд, логично провести встречу лидеров, которые могли бы обсудить самые сложные вопросы. С кем еще я могу поговорить о территориальных проблемах?».
При этом президент Украины не думает, что у какой-либо из сторон есть реальное желание встретиться.
«В конце концов, мы враги. Честно говоря, никто не выражал желания это сделать. Но желание есть. Я думаю, что это правильное решение - встретиться и попытаться положить конец войне. Американцы спрашивают, что мы думаем об идее такой встречи. Мы сказали, что поддержим ее. Мы готовы встретиться в любом формате, кроме Москвы или Беларуси», - добавил он.