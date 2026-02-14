«Война добьет Россию, ждем 1991 или 1917» 16 14.02.2026, 9:55

Максим Калашников

Z-блогер Максим Калашников заявил о крушении режима в Кремле и предрек распад РФ.

Один из известнейших Z-блогеров РФ, «рассерженный патриот» Максим Калашников 18 февраля опубликовал пост, пронизанный паникой. Он заявил о грядущем распаде РФ из-за войны и крахе путинского режима. Об этом сообщает Dialog.UA.

Он обратился к российской верхушке, призвав их срочно действовать.

«Обращусь к той части бомонда РФ и силовиков, которые чувствуют приближение беды… Мне известно, о чем вы с тревогой думаете. И не ошибаетесь. Существующая в РФ система полностью себя исчерпала. Выработала свой ресурс. Война ускорила процесс. Она обострила множество внутренних болезней и ведет дело к аналогу если не 1917, то 1991… Возможная беда чересчур страшна», - написал Калашников.

Отметил он катастрофическое положение в российской экономике, по которой, с его слов, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наносит «нокаутирующие удары». Америка вводит санкции и задерживает корабли «теневого флота» РФ, лишая Москву нефтяных доходов. Кремль на это смиренно молчит, опасаясь реагировать. А тем временем дела в российской экономике ухудшаются стремительно.

«Судьба РФ сейчас решается в экономике, а не на ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.). Важно то, что будет с бюджетом, с производством, предприятиями, а не то, взяли мы очередную Великую Хреновку или нет. А тут положение аховое», - констатировал Калашников.

Он уверен, что Кремль будет тянуть ситуацию до катастрофы, после чего будет пытаться договориться с Западом на очень плохих для себя условиях.

