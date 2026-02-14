Экс-глава Google после визита в Украину озвучил прогнозы на будущее 8 14.02.2026, 10:19

Готов ли Запад не готов к новой эре?

Война России против Украины показывает, какими будут войны в будущем, и Запад к ним не готов. Об этом в колонке для Financial Times пишет Эрик Шмидт — бывший СЕО Google, председатель Специального проекта по конкурентным исследованиям и инвестор в технологии БпЛА.

Шмидт, который недавно посетил Украину, описывает сильные морозы и то, как украинские солдаты проводят на передовой «до 40 дней без тепла», а сотни тысяч украинцев остались без электричества в результате российских атак.

Как отмечает автор, повсеместное использование беспилотников, которые обнаруживают и уничтожают практически все, что движется на поле боя, означает, что продвижение российских оккупационных войск остается минимальным. В 2025 году Россия захватила менее 1% территории Украины. Медленное и изнурительное наступление в основном проводят небольшие группы диверсантов, пешие или передвигающиеся на мотоциклах. Для них вероятность быть убитыми дроном составляет примерно один к трем, пишет Шмидт.

«Тем не менее, российские войска продолжают наступление, истощая человеческие ресурсы, силы и волю Украины, даже несмотря на то, что, по оценкам украинских чиновников, ежемесячно они теряют убитыми или ранеными от 30 000 до 35 000 российских солдат. Терпимость российского государства к таким потерям подрывает опору Украины на стратегию истощения. По-видимому, нет четкой критической точки, нет порога, при котором Россия наконец признает поражение», — рассуждает автор.

Он отмечает, что Россия также адаптируется к новой эре ведения войны — в частности, на поле боя внедряют тактику подразделения Рубикон по использованию оптоволоконных БпЛА. Оккупанты разрабатывают реактивные шахеды и намерены увеличить использование этих дронов до более тысячи в день в 2026 году. Украина создает необходимые системы для борьбы с этими технологиями, используя ISR -дроны, обширную сеть радаров и системы на базе ИИ для сбора и анализа данных с поля боя.

«Благодаря этой инфраструктуре Украина готова к следующему этапу войны, с роями беспилотников, управляемых дистанционно и все более автоматизированных с использованием ИИ для наведения на цель. «Ничейная земля» расширилась, каждая сторона отводит свой наиболее ценный персонал с фронта, а новые поколения беспилотников достигают большей дальности и повышенной боевой эффективности благодаря улучшенным батареям, датчикам и аэродинамике. Автоматизация операций для обеспечения безопасной работы персонала в тылу стала неотложным приоритетом Украины, и в 2026 году пилотов беспилотников планируется перебросить еще дальше от фронта», — рассказывает Шмидт.

По его мнению, в будущем войны будет определять беспилотное оружие. Так как беспилотники способны обмениваться данными в режиме реального времени, множество недорогих платформ смогут действовать как единое целое. Они будут нести ракеты класса «воздух-воздух» для поражения вражеских аппаратов, как это делают истребители, но «будут дешевле и доступнее». Как пишет Шмидт, победитель таких боев сможет затем продвигаться вперед, используя беспилотные наземные и морские средства, способные нести более тяжелые грузы. Они примут на себя первый огонь и расширят роботизированную зону поражения, и только после них в бою вступят люди.

«Когда война в Украине наконец закончится, результатом может стать напряженный мир, который преподнесет западным странам столько же уроков, сколько и сам конфликт. В будущем вдоль границы между Россией и Украиной может быть создана „стена беспилотников“, где вездесущие автоматизированные дроны будут следить за границей, подобно умному электрическому забору. Поскольку эти дроны являются ценными целями для противника, их необходимо будет вооружить для отражения атак, создав таким образом жесткую границу высотой и шириной в несколько километров», — пишет автор.

Он также предполагает, что обе стороны развернут тысячи баллистических и крылатых ракет, что приведет к сохранению патовой ситуации.

В конце колонки Шмидт отмечает, что западным лидерам, собирающимся на конференции по безопасности в Мюнхене, стоит признать, что они не готовы к новой эре войны. Война в Украине демонстрирует, что существующие запасы беспилотников и боеприпасов быстро истощаются, а нынешние возможности Запада по наращиванию производства оставляют желать лучшего.

«Овладение автономными системами и способность производить такое оружие в больших количествах определят исход будущих войн. Запад должен извлечь уроки из того, что происходит на передовой в Украине, ускорить инновации и создать промышленную базу, необходимую для производства в масштабах и темпах, которые потребуются в следующем конфликте», — подводит итог автор.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com