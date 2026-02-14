22 мая 2026, пятница, 11:14
Зеленский раскрыл, сколько солдат теряет РФ за каждый километр оккупированной территории

  • 14.02.2026, 10:51
  • 5,100
Владимир Зеленский

Эти цифры убедили администрацию президента США.

Россия теряет за один километр оккупированной украинской территории почти две сотни солдат - погибшими или тяжелоранеными.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает The Atlantic.

«Украина не проигрывает. И я думаю, администрация президента Трампа это поняла. В определенном смысле это могло их удивить, ведь российская пропаганда работает и на них. Недавно мы посчитали: один километр оккупированной украинской земли стоит им 170 потерь - людей, убитых или раненых настолько, что они не вернутся. У нас есть все доказательства этого. Сказать, что за последние шесть месяцев они где-то побеждают? Нет», - сказал Зеленский.

При этом президент заявил, что понимает, что США могут выйти из переговоров по миру, поскольку Трамп может переключиться на внутренние проблемы Америки, и Украина этого бы не хотела.

«Это будет плохо. Мы не хотим, чтобы американцы оставили переговоры. Если Трамп отойдет, Россия уже не будет проявлять готовность к компромиссу. Для нас легче закончить войну с американцами, потому что они могут заставить россиян. Я считаю, что Трамп сегодня - единственный человек, способный на это», - добавил глава Украины.

