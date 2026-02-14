22 мая 2026, пятница, 11:40
«Путин и его друзья не в тюрьме – это самый большой компромисс»

  14.02.2026, 11:15
Владимир Зеленский

Зеленский отреагировал на слова Трампа.

Украина под давлением США согласилась пойти на прекращение огня в войне без всяких предварительных условий, но страна-агрессор Россия это предложение отвергла. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности в интервью Politico заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента [США Дональда] Трампа. Они говорят: «Пришло время компромиссов. Вы можете сделать некоторые шаги вперед». Мы пошли на много компромиссов. [Нелегитимный российский президент Владимир] Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел», – сказал Зеленский.

По его словам, «сегодня только США могут остановить Путина» – единственного, кто хочет продолжать войну против Украины.

Трамп 13 февраля заявил, что страна-агрессор РФ якобы хочет заключить мирную сделку, поэтому Зеленский «должен действовать», иначе «упустит отличную возможность».

