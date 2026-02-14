«Путин и его друзья не в тюрьме – это самый большой компромисс» 12 14.02.2026, 11:15

Владимир Зеленский

Зеленский отреагировал на слова Трампа.

Украина под давлением США согласилась пойти на прекращение огня в войне без всяких предварительных условий, но страна-агрессор Россия это предложение отвергла. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности в интервью Politico заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента [США Дональда] Трампа. Они говорят: «Пришло время компромиссов. Вы можете сделать некоторые шаги вперед». Мы пошли на много компромиссов. [Нелегитимный российский президент Владимир] Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел», – сказал Зеленский.

Zelenskyy on Trump's push for Ukraine to compromise with Russia: "We made a lot of compromises. Putin and his friends, they are not in prison, this is the biggest compromise.”



"We can't forget that they killed so many people," he tells our @DashaBurns.#MSC2026 #POLITICOPub pic.twitter.com/aKGmx6vKv0 — POLITICO (@politico) February 13, 2026

По его словам, «сегодня только США могут остановить Путина» – единственного, кто хочет продолжать войну против Украины.

"Today, only the United States can stop Putin," Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy told us in an exclusive interview.



Watch live: https://t.co/YOd0YPFpFP#POLITICOPub #MSC2026 pic.twitter.com/7HVSfyGDvG — POLITICO (@politico) February 13, 2026

Трамп 13 февраля заявил, что страна-агрессор РФ якобы хочет заключить мирную сделку, поэтому Зеленский «должен действовать», иначе «упустит отличную возможность».

