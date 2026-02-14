«Путин и его друзья не в тюрьме – это самый большой компромисс»12
- 14.02.2026, 11:15
Зеленский отреагировал на слова Трампа.
Украина под давлением США согласилась пойти на прекращение огня в войне без всяких предварительных условий, но страна-агрессор Россия это предложение отвергла. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности в интервью Politico заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
«Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента [США Дональда] Трампа. Они говорят: «Пришло время компромиссов. Вы можете сделать некоторые шаги вперед». Мы пошли на много компромиссов. [Нелегитимный российский президент Владимир] Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел», – сказал Зеленский.
Zelenskyy on Trump's push for Ukraine to compromise with Russia: "We made a lot of compromises. Putin and his friends, they are not in prison, this is the biggest compromise.”— POLITICO (@politico) February 13, 2026
По его словам, «сегодня только США могут остановить Путина» – единственного, кто хочет продолжать войну против Украины.
"Today, only the United States can stop Putin," Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy told us in an exclusive interview.— POLITICO (@politico) February 13, 2026
Трамп 13 февраля заявил, что страна-агрессор РФ якобы хочет заключить мирную сделку, поэтому Зеленский «должен действовать», иначе «упустит отличную возможность».