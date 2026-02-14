Белорусских водителей в четырех областях ждет «сюрприз»5
- 14.02.2026, 11:23
ГАИ проведет «операцию» на выходных.
Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что на наступивших выходных устраивает традиционные рейды с участием спецподразделения «Стрела». Как и в прошлые разы, экипажи спецгаишников будут дежурить не по всей стране, а лишь в некоторых регионах, пишет «Телеграф».
В этот раз география работы «Стрелы» расширилась и охватит сразу четыре области: Брестскую, Гродненскую, Минскую и Гомельскую.
Представители спецподразделения намерены отслеживать широкий круг потенциальных нарушений, среди которых:
обгон;
проезд пешеходных переходов;
езда без прав или в состоянии алкогольного опьянения.
Видимо, из-за погоды в этот раз ГАИ обойдется без квадрокоптеров, но слежение через тысячи камер республиканской системы (РСБН, республиканская система безопасности наблюдения) точно будет.
Кстати, погодные условия в выходные на дорогах назвать благоприятными не повернется язык ни у кого. А значит, стоит быть предельно внимательным и снижать скорость. В тумане стоит включать ближний свет фар.
Согласно данным Белгидромета, во многих районах республики будут идти дождь, мокрый снег или просто снег. Все это может сопровождаться слабым туманом и гололедом. Естественно, на дорогах появится гололедица.
«Главному риску подвержены те, кто превышает скорость и пренебрегает световозвращателями», - уточнили в ГАИ Витебской области. Там дали два лаконичных совета:
Водителям: противотуманные фары, дистанция «с запасом» и плавное торможение.
Пешеходам: световозвращающие элементы на одежде и максимальное внимание при переходе проезжей части.