Белорусских водителей в четырех областях ждет «сюрприз» 5 14.02.2026, 11:23

ГАИ проведет «операцию» на выходных.

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что на наступивших выходных устраивает традиционные рейды с участием спецподразделения «Стрела». Как и в прошлые разы, экипажи спецгаишников будут дежурить не по всей стране, а лишь в некоторых регионах, пишет «Телеграф».

В этот раз география работы «Стрелы» расширилась и охватит сразу четыре области: Брестскую, Гродненскую, Минскую и Гомельскую.

Представители спецподразделения намерены отслеживать широкий круг потенциальных нарушений, среди которых:

обгон;

проезд пешеходных переходов;

езда без прав или в состоянии алкогольного опьянения.

Видимо, из-за погоды в этот раз ГАИ обойдется без квадрокоптеров, но слежение через тысячи камер республиканской системы (РСБН, республиканская система безопасности наблюдения) точно будет.

Кстати, погодные условия в выходные на дорогах назвать благоприятными не повернется язык ни у кого. А значит, стоит быть предельно внимательным и снижать скорость. В тумане стоит включать ближний свет фар.

Согласно данным Белгидромета, во многих районах республики будут идти дождь, мокрый снег или просто снег. Все это может сопровождаться слабым туманом и гололедом. Естественно, на дорогах появится гололедица.

«Главному риску подвержены те, кто превышает скорость и пренебрегает световозвращателями», - уточнили в ГАИ Витебской области. Там дали два лаконичных совета:

Водителям: противотуманные фары, дистанция «с запасом» и плавное торможение.

Пешеходам: световозвращающие элементы на одежде и максимальное внимание при переходе проезжей части.

