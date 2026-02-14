Злой Ежик 3 Аркадий Бабченко

14.02.2026, 11:31

8,808

Аркадий Бабченко

В итоге выводы были сделаны.

Десять бойцов ВСУ разгромили два батальона НАТО за сутки во время учений. Об этом пишет WSJ. В целом результаты оказались «ужасными» для сил НАТО. Силы противника смогли «ликвидировать два батальона за день», так что «в плане учений, по сути, они больше не могли сражаться». Сторона НАТО даже не смогла обнаружить расчеты украинских операторов дронов. WSJ пишет, что один командир (видимо, из страны НАТО), который наблюдал за учениями, пришел к такому выводу: «Нам конец».

Ну, раз уж WSJ об этом пишет, то — да. Это у нас было. Наш друг Илмар Рааг, ведущий эстонский режиссер, депутат, и офицер Кайтселиит, у которого есть свое подразделение «Кури Сиил», и который четыре года не вылезает из этой войны, гоняет машины, снимает фильмы — первым в Эстонии понял, что война изменилась кардинально. И надо перенимать опыт и перестраивать армию.

По-эстонски, кстати, учения назывались Siil-2025 — что в переводе значит ежик. «Кури Сиил» — «Злой Ежик».

В итоге, Кайтселиит инициировал приезд украинских дронщиков на учения. Организацией занималась команда SAB UA. Документы, доставка, перевод и вся прочая бюрократия и организация. Надо признать, украинская сторона отнеслась к инициативе тоже спустя рукава — пришлось это все реально пробивать и проталкивать. Это заняло много времени и сил. В итоге, сделали. Реально. Нормально.

Ну и, в общем, да. Это ровно то, о чем я пишу уже несколько лет. Европа-то просыпается, это, да. И готовится к войне. Это так. Все это есть. Проблема в том, что она готовится к прошедшей войне.

По лекалам — ну, если и не Афганистана, то, примерно, Ирака. Никак не позже. И совершенно не учитывает дроны. Все учения, все обучение, все курсы молодого бойца — проводятся так, словно дронов не существует в природе. Вся тактика и стратегия армий стран НАТО строится на каком-то своем представлении о войне, как будто они про дроны не слышали вообще ни слова.

Результат оказался совершенно предсказуемым. Там даже не за сутки, украинцы размотали британскую танковую бригаду за два часа, после чего у украинцев закончились имитаторы взрывных устройств, и они начали привязывать к дронам просто поленья, и размотали оставшуюся часть. После чего их попросили выйти из учений, иначе учения теряют всякий смысл. И дальше натовцы продолжили тренироваться по плану — как будто дронов по-прежнему не существует.

Резюме украинцев было еще жестче — у вас не армия, а детский сад для пятидесятилетних мужиков, которые выехали на природу с танчиками.

Это реально большая проблема. Но в итоге выводы сделаны. Нужно отдать должное офицерам Эстонии и НАТО — они не стали отрицать проблему, а начали оперативно изучать вопрос, в том числе именно поэтому и была отправлена группа офицеров в Украину.

Проблема начала решаться.

Так что да, просыпаться-то просыпаются — но низенько-низенько…

Аркадий Бабченко, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com