Главный соперник Орбана и премьер Польши начали переговоры с шутки с намеком

Главный соперник Орбана и премьер Польши начали переговоры с шутки с намеком1
- 14.02.2026, 11:39
Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр и премьер-министр Польши Дональд Туск, которые провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по безопасности, начали свой разговор шуткой с намеком на главу правительства Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа.
Соответствующее видео лидер «Тисы» опубликовал у себя в Facebook, сообщает «Европейская правда».
В частности, Мадяр представил польской делегации свою кандидатку на пост министра иностранных дел, которую зовут Анита Орбан.
«Это просто совпадение», – сказал Мадяр Туску, представляя свою коллегу.
В ответ глава польского правительства заявил: «Ну, знаете, меня зовут Дональд».
Сообщалось, что одной из тем переговоров Туска и Мадяра в Мюнхене стала Украина.
Последние опросы показывают, что «Тиса» сохраняет 10-пунктное преимущество над правящей партией «Фидес» Виктора Орбана за два месяца до парламентских выборов.