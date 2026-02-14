Главный соперник Орбана и премьер Польши начали переговоры с шутки с намеком 1 14.02.2026, 11:39

9,202

Петер Мадяр и Дональд Туск

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр и премьер-министр Польши Дональд Туск, которые провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по безопасности, начали свой разговор шуткой с намеком на главу правительства Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа.

Соответствующее видео лидер «Тисы» опубликовал у себя в Facebook, сообщает «Европейская правда».

В частности, Мадяр представил польской делегации свою кандидатку на пост министра иностранных дел, которую зовут Анита Орбан.

«Это просто совпадение», – сказал Мадяр Туску, представляя свою коллегу.

В ответ глава польского правительства заявил: «Ну, знаете, меня зовут Дональд».

Сообщалось, что одной из тем переговоров Туска и Мадяра в Мюнхене стала Украина.

Последние опросы показывают, что «Тиса» сохраняет 10-пунктное преимущество над правящей партией «Фидес» Виктора Орбана за два месяца до парламентских выборов.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com