закрыть
22 мая 2026, пятница, 12:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главный соперник Орбана и премьер Польши начали переговоры с шутки с намеком

1
  • 14.02.2026, 11:39
  • 9,202
Главный соперник Орбана и премьер Польши начали переговоры с шутки с намеком
Петер Мадяр и Дональд Туск

«Это просто совпадение».

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр и премьер-министр Польши Дональд Туск, которые провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по безопасности, начали свой разговор шуткой с намеком на главу правительства Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа.

Соответствующее видео лидер «Тисы» опубликовал у себя в Facebook, сообщает «Европейская правда».

В частности, Мадяр представил польской делегации свою кандидатку на пост министра иностранных дел, которую зовут Анита Орбан.

«Это просто совпадение», – сказал Мадяр Туску, представляя свою коллегу.

В ответ глава польского правительства заявил: «Ну, знаете, меня зовут Дональд».

Сообщалось, что одной из тем переговоров Туска и Мадяра в Мюнхене стала Украина.

Последние опросы показывают, что «Тиса» сохраняет 10-пунктное преимущество над правящей партией «Фидес» Виктора Орбана за два месяца до парламентских выборов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин