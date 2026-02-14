В Минске затопило подземный переход к станции метро «Малиновка» 9 14.02.2026, 11:47

Прохожие застыли в недоумении.

Телеграм-канал «Минск. Главное!» публикует видео с подземного перехода к станции метро «Малиновка». На нем видно, что пол в переходе залит водой. Прохожие останавливаются в недоумении.

В Минском метрополитене, куда «Зеркало» позвонило под видом обычной гражданки, подтвердили — подтопление действительно есть. Но лишь в подземном переходе.

Скриншот: видео телеграм-канала «Минск. Главное!»

Исходя из поста пользователя Threads follow7rules, все случилось в 8 утра. Беларусы уже шутят о «следующей станции — «Венеция» и «море Геродота».

А что говорят в Метрополитене?

— Там уже воду убирают, все под контролем. Метрополитен работает в штатном режиме, — сказала сотрудница горячей линии. — Можете спуститься на станцию через вход со стороны магазина Prostore.

Она отметила, что никаких порывов водопровода или других ЧП не зафиксировано.

По всей видимости, вода в переходе скопилась после недавней оттепели. Напомним, плюсовая температура в страну пришла 11 февраля. Однако, как отмечают синоптики, морозы в страну вернутся с 15 февраля.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com