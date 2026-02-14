22 мая 2026, пятница, 12:44
Смелая игра Зеленского в Мюнхене

7
  • Игорь Семиволос
  • 14.02.2026, 17:13
  • 24,108
Встреча Владимира Зеленского с Резой Пехлеви
Фото: Пресслужба президента Украины

Это произошло!

Встреча Владимира Зеленского с Резой Пехлеви на Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года — это новая страница в истории украинско-иранских отношений. Она фиксирует новую реальность — Украина теперь официально признает иранскую оппозицию как будущую власть Ирана.

Долгое время Украина пыталась действовать осторожно, чтобы не толкнуть Иран к еще большему военному сотрудничеству с Россией. Теперь ситуация изменилась. Украина больше не признает действующую власть Ирана как надежного субъекта и делает ставку на будущие демократические изменения в этой стране.

Интересный факт: Пехлеви в Мюнхене апеллировал к конкретной речи Зеленского в Давосе и поблагодарил за то, что тот «назвал вещи своими именами, когда другие молчали». Он процитировал слова Зеленского о «сигнале для тиранов» и привел ужасные данные о количестве погибших и раненых во время подавления январского восстания в Иране, подтверждая тезис украинского президента: режим в Тегеране перешел черту, за которой никакие переговоры с ним больше не имеют смысла.

Для Зеленского это возможность расширить коалицию поддержки за пределы Запада, апеллируя к народам Глобального Юга, которые борются за свободу. Для Пехлеви это колоссальная легитимизация. Поддержка украинского президента выводит иранскую оппозицию на совершенно другой уровень мирового признания.

По сути, встреча в Мюнхене демонстрирует формирование «контр-оси». Россия, Иран и Северная Корея помогают друг другу оружием. Украина же начинает помогать оппозиционным движениям этих стран медийно и политически. Это удар по внутренней стабильности иранского режима, который чрезвычайно боится любого признания Пехлеви на государственном уровне…

Это смелая, но и рискованная игра. Хватит ли ресурсов на это направление?

Игорь Семиволос, «Фейсбук»

