«У Путина осталось не так много времени» 14.02.2026, 12:44

Владимир Путин

Глава Кремля в сложном положении.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico на полях Мюнхенской конференции по безопасности сделал несколько резонансных заявлений о Владимире Путине и роли США в переговорах с РФ.

Говоря о российском диктаторе, Зеленский отметил разницу в возрасте и подчеркнул, что ему 48 лет, тогда как Путину – 73. По словам украинского президента, этот фактор имеет значение.

Он заявил, что считает себя свободным человеком, который не боится открытых разговоров и готов к переменам после завершения политической карьеры. В то же время он намекнул, что у Путина «не так много времени», добавив, что это, по его мнению, важно в контексте будущего России.

«Думаю, Путин тоже в сложном положении. У него не так много времени», – сказал украинский лидер.

Отдельно Зеленский затронул тему фактора США. По его словам, от американской стороны и лично от Дональда Трампа поступают сигналы о том, что пришло время искать компромисс и двигаться вперед.

При этом он подчеркнул, что Украина уже пошла на серьезные уступки. В качестве примера Зеленский привел тот факт, что Путин и его окружение до сих пор не привлечены к ответственности за многочисленные преступления против Украины. Он назвал это самым большим компромиссом, на который, по его мнению, уже согласился мир.

