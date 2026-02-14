ВСУ отбросили россиян вблизи Вербового в Днепропетровской области

ВСУ отбросили россиян вблизи Вербового в Днепропетровской области3
- 14.02.2026, 14:30
Аналитики DeepState раскрыли ситуацию на фронте.
Украинские военные отбросили российских оккупантов вблизи Вербового, что в Днепропетровской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
В то же время армия РФ продвинулась в Ступочках и вблизи Закитного в Донецкой области.
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в течение суток в результате обстрелов РФ в Золотом Колодезе Покровского района повреждены четыре дома, еще один - в Грузском.
«В Краматорске повреждены 2 многоэтажки, складские помещения и автомобиль. В Дружковке повреждены 4 дома и автомобиль», - добавил чиновник.
Также в Резныковке Северской общины поврежден дом.
«Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 205 человек, в том числе 73 ребенка», - написал Филашкин.