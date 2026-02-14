В воскресенье в Беларуси резко похолодает 14.02.2026, 14:38

2,018

В отдельных районах до −23°С.

На воскресенье, 15 февраля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого изменения погодных условий. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на прогноз Белгидромета.

Ночью на большей части территории страны ожидается значительное похолодание. Температура воздуха понизится до −12…−17°С. В отдельных районах, преимущественно по северу, при прояснениях столбик термометра опустится до −18…−23°С. На юге будет чуть теплее — от −7°С до −11°С.

Кроме того, в течение суток на дорогах сохранится гололедица.

Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут привести к увеличению числа ДТП, затруднению движения транспорта и повышению риска травматизма. Также возможны обрывы линий связи и электропередач.

Какая погода будет в ближайшие дни?

В субботу, 14 февраля, в Беларуси будет преобладать облачная погода. Во многих районах пройдут небольшие осадки: дождь, мокрый снег и снег. Местами ожидаются слабый туман и гололед, на дорогах — гололедица.

Максимальная температура воздуха днем составит −4…+2°С, по северо-западу страны будет холоднее — до −9°С.

В Минске также прогнозируется облачная погода с осадками (вероятность 80−90%). Утром в столице будет 0…+2°С, днем 0…−2°С, а к вечеру похолодает до −6…−8°С.

В воскресенье, 15 февраля, в Бресте ночью ожидается −8…−10°С, днем −6…−8°С. В Витебске ночью похолодает до −12…−23°С (при прояснениях), днем — −8…−13°С. В Минске ночная температура составит −12…−21°С, дневная — −6…−11°С. В Гомеле ночью будет −7…−12°С, днем −4…−9°С.

МЧС рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — передвигаться осторожно, не торопясь, и наступать на всю подошву. Также советуют теплее одеваться, чтобы избежать переохлаждения и обморожений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com