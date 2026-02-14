В воскресенье в Беларуси резко похолодает
- 14.02.2026, 14:38
В отдельных районах до −23°С.
На воскресенье, 15 февраля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого изменения погодных условий. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на прогноз Белгидромета.
Ночью на большей части территории страны ожидается значительное похолодание. Температура воздуха понизится до −12…−17°С. В отдельных районах, преимущественно по северу, при прояснениях столбик термометра опустится до −18…−23°С. На юге будет чуть теплее — от −7°С до −11°С.
Кроме того, в течение суток на дорогах сохранится гололедица.
Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут привести к увеличению числа ДТП, затруднению движения транспорта и повышению риска травматизма. Также возможны обрывы линий связи и электропередач.
Какая погода будет в ближайшие дни?
В субботу, 14 февраля, в Беларуси будет преобладать облачная погода. Во многих районах пройдут небольшие осадки: дождь, мокрый снег и снег. Местами ожидаются слабый туман и гололед, на дорогах — гололедица.
Максимальная температура воздуха днем составит −4…+2°С, по северо-западу страны будет холоднее — до −9°С.
В Минске также прогнозируется облачная погода с осадками (вероятность 80−90%). Утром в столице будет 0…+2°С, днем 0…−2°С, а к вечеру похолодает до −6…−8°С.
В воскресенье, 15 февраля, в Бресте ночью ожидается −8…−10°С, днем −6…−8°С. В Витебске ночью похолодает до −12…−23°С (при прояснениях), днем — −8…−13°С. В Минске ночная температура составит −12…−21°С, дневная — −6…−11°С. В Гомеле ночью будет −7…−12°С, днем −4…−9°С.
МЧС рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — передвигаться осторожно, не торопясь, и наступать на всю подошву. Также советуют теплее одеваться, чтобы избежать переохлаждения и обморожений.