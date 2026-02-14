Кремль выстрелил в ногу собственной армии Денис Казанский

14.02.2026, 16:30

6,716

Истерика Z-пропагандистов продолжается.

В российских пропагандистских пабликах сегодня продолжается истерика. Песков заявил, что в блокировке Telegram нет ничего страшного, потому что он «не может поверить, что этот мессенджер обеспечивает связь на фронте».

Почему я верю, что Россия в конечном итоге проиграет, даже если временно захватит часть Украины и подпишет в этом году какое-то перемирие? Потому что невозможно создать ничего жизнеспособного, игнорируя объективную реальность.

Если строить дом, опираясь не на законы математики и физики, а на мифы, то сооружение рухнет. Если строить сверхдержаву, опираясь не на реальные достижения, а на ложь и мифы о собственном величии, то она развалится.

Когда власть России говорит, что Купянск захвачен, что в экономике рост и успех, что сталинцы на фронте не нужны, а телеграм не важен – все это нежелание признавать объективную реальность, делать выводы и принимать необходимые меры. Всех, кто поступает подобным образом, ждет крах.

Денис Казанский, «Фейсбук»

