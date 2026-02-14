22 мая 2026, пятница, 17:16
Мошенники заставили белоруску затопить съемную квартиру

  • 14.02.2026, 16:56
Как выглядит схема мошенников.

Правоохранители Гомельщины предупреждают, что на территории области участились случаи телефонных мошенничеств, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Только за минувшую неделю поступило 117 сообщений от граждан о звонках мошенников, возбуждено 52 уголовных дела, из них 25 преступлений, относящиеся к категории тяжких.

В милиции рассказали, что аферисты звонят гражданам на мобильные и домашние телефоны, а также через мессенджеры. Схема мошенников такова, что под видом операторов сотовой связи и других госорганизаций, правоохранителей, преступники выманивают у потерпевших СМС-коды и личные данные, а затем сбережения. В милиции еще сообщили, что недавно девушку, которая лишилась денег, заставили еще и затопить съемную квартиру.

