Белорусские школьники обвалили сайт РИКЗ 6 14.02.2026, 17:43

Система не выдержала.

14 февраля сайт Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) опубликовал результаты репетиционного централизованного экзамена. Школьники так хотели их узнать, что сломали систему, рассказали в ведомстве.

Из-за высокой нагрузки страница с результатами не открывалась или грузилась медленно. Количество запросов в минуту зашкаливало. Ведомству даже пришлось выпустить обращение: «Не переживайте и не пытайтесь заходить каждую секунду, дайте сайту небольшую передышку. Специалисты уже работают над стабилизацией системы».

Через несколько часов работу сайта восстановили.

Уже известно, что максимальные 100 баллов получили 238 школьников. Аннулированных результатов из-за нарушений правил не зафиксировано.

Больше всего стобалльных результатов:

по иностранному языку — 104;

по математике — 51;

по русскому языку — 28.

Средний балл по предметам составил от 55 до 60 баллов.

