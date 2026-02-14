Зеленский предложил россиянам провести у себя выборы

Зеленский предложил россиянам провести у себя выборы6
- 14.02.2026, 17:52
- 8,632
В таком случаи ВСУ остановят огонь.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к выборам, если это необходимо, но также может объявить прекращение огня россиянам, если они проведут у себя выборы, заметил сайт New Voice.
Во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп может надавить на российского диктатора Владимира Путина, обеспечить прекращение огня, и Верховная Рада изменит закон, и проведут на выборы.
«Но мы также можем объявить прекращение огня россиянам, если они проведут выборы в России», — сказал Зеленский.
11 февраля издание Financial Times опубликовало материал, в котором говорится, что Украина планирует проведение президентских выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению со страной-агрессором Россией этой весной на фоне требования США организовать голосование до 15 мая 2026 года.
Впоследствии украинские журналисты со ссылкой на источник в Офисе президента заявили, что проведение выборов в Украине в ближайшее время маловероятно, поскольку Россия продолжает наносить удары, в том числе и по гражданскому населению.