Зеленский предложил россиянам провести у себя выборы 6 14.02.2026, 17:52

8,632

В таком случаи ВСУ остановят огонь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к выборам, если это необходимо, но также может объявить прекращение огня россиянам, если они проведут у себя выборы, заметил сайт New Voice.

Во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп может надавить на российского диктатора Владимира Путина, обеспечить прекращение огня, и Верховная Рада изменит закон, и проведут на выборы.

«Но мы также можем объявить прекращение огня россиянам, если они проведут выборы в России», — сказал Зеленский.

11 февраля издание Financial Times опубликовало материал, в котором говорится, что Украина планирует проведение президентских выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению со страной-агрессором Россией этой весной на фоне требования США организовать голосование до 15 мая 2026 года.

Впоследствии украинские журналисты со ссылкой на источник в Офисе президента заявили, что проведение выборов в Украине в ближайшее время маловероятно, поскольку Россия продолжает наносить удары, в том числе и по гражданскому населению.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com