В Логойском районе перевернулся автобус с десятками пассажиров
- 14.02.2026, 18:00
Двое в больнице.
Автобус DAF с 47 пассажирами перевернулся днём 14 февраля в Логойском районе (Минская область), сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
По предварительной информации, 45-летний водитель «на закруглении дороги вправо» не справился с управлением и «съехал в левый по ходу движения кювет, где транспортное средство опрокинулось».
«Две женщины 55 и 66 лет доставлены в больницу для осмотра», — говорится в сообщении.