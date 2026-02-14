В Логойском районе перевернулся автобус с десятками пассажиров 2 14.02.2026, 18:00

5,056

Двое в больнице.

Автобус DAF с 47 пассажирами перевернулся днём 14 февраля в Логойском районе (Минская область), сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По предварительной информации, 45-летний водитель «на закруглении дороги вправо» не справился с управлением и «съехал в левый по ходу движения кювет, где транспортное средство опрокинулось».

«Две женщины 55 и 66 лет доставлены в больницу для осмотра», — говорится в сообщении.

