Белорусов предупредили о неустойчивой погоде 14.02.2026, 18:18

1,994

Морозы возвращаются?

Синоптик Дмитрий Рябов пообещал в эфире госТВ с 16 по 22 февраля неделю неустойчивой погоды в Беларуси.

Уже понедельник, 16 февраля, принесет усиление морозов под влиянием холодного антициклона, центр которого постепенно смещается с севера Европы. На фоне этого юго-восток Беларуси может ждать не сильный, но все-таки снег. А местами на дорогах страны гололедица.

«Ночью температура воздуха от -10 до -17, по Витебской области при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -22. Днем от -6 по Брестской области до -13 по Витебской», - заметил Рябов.

Мала вероятность осадков в большинстве районов Беларуси во вторник, 17 февраля. А вот слабый туман с видимостью до 500 метров – вполне реален, как и изморозь с гололедицей. Также телесиноптик говорит:

«В ночные и утренние часы температура воздуха составит от -9 до -16 мороза, в дневные часы от нуля по Брестской области до -13 по Витебской. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный».

В среду через территорию республики пройдет влажный атмосферный фронт с запада Европы с небольшим снегом. А в целом, погода ожидается облачной с небольшими прояснениями.

«Температура ночью ожидается от -1 по юго-западу до -13 по северо-востоку. Днем холоднее всего будет в Витебске - до -7, а теплее в Бресте - здесь до -2», - отмечает Рябов.

Атмосферные фронты с юго-запада Европы с более влажными массами воздуха ждем в четверг. А с ними - осадки, местами туман, слабый гололед, а на трассах -гололедицу. Что касается ветра, то он будет южный, умеренный, временами порывистый.

«В четверг ночью температура составит от -7 до -13. В разгар дня ожидается от -1 по Брестской области до -8 по северо-востоку Витебской», - комментирует синоптик.

Рябов также добавил, что пятничная – 20 февраля - погода будет схожа. Разве что осадки ожидаются по всей территории республики (а максимум их – в Брестской и Гомельской областях). А ветер сменится на холодный - северо-восточный. Что касается температуры воздуха, то она прогнозируется в следующих переделах:

«Ночью температура ожидается от -3 мороза по юго-западу до -11 по северо-востоку, а днем – от +1 в Гомельской области до -8 в Витебской».

Под влиянием атмосферных фронтов с юго-запада и осадками пройдут и выходные 21 и 22 февраля. В субботу – снег, в воскресенье – он может быть и мокрым.

«Ночью температура составит от нуля по юго-востоку до -7 по северо-западу. В середине дня от -3 до -8, - озвучил Дмитрий Рябов прогноз на субботу и добавил данные по воскресенью (кстати, последнему зимой-2026): - Ночью от -2 до -8, днем на большей части территории страны - около нуля».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com