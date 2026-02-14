Февральская лихорадка 1 Кирилл Сазонов

14.02.2026, 18:50

Фото: AP

Как ВСУ срывают планы наступления россиян.

Февральская лихорадка. Именно так можно назвать то состояние, в которое ВСУ в последнее время пытается погрузить агрессора. Если коротко: на Запорожском направлении мечты противника о постепенном окружении группировки ВСУ в районе Орехового накрылись медным тазом. Продвижение в районе Гуляйполя было остановлено «пожарной командой» Штурмовых войск, которые начали двигаться вперед, зачищая территорию от групп противника. И довольно успешно. К востоку от Покровска ситуация хуже. В самом Покровске бои идут в северной и западной частях города. По Мирнограду еще хуже. Мы удерживаем там несколько позиций.

Под Константиновкой все попытки оккупантов продвинуться вперед закончились провалом и потерями. Небольшое продвижение в районе Часов Яра настолько минимально, что его даже тактически учитывать не стоит. По Лиману ситуация сложнее. Там они продвигаются очень активно и потерями не считаются. Ожесточенные бои в районе Ямполя. По Купянску – остатки противника продолжают огрызаться в окружении, зачищать их никто не спешит, что логично. Зачем терять людей в отчаянных штурмах, если рано или поздно без поддержки эти остатки просто не смогут сопротивляться. Полноценно обеспечивать их боеприпасами и продуктами с дронов невозможно, да и теряет дроны на этой логистике противник стабильно. Большие планы, судя по всему, откладываются до середины весны и лета.

И дело не только в проходимости дорог, которые должны быть без снега и проходимыми. И не только в «зеленке», которая должна хоть как-то скрывать накопление сил для рывка. Просто потери противника за декабрь и январь фактически исчерпали резервы, а с тем, что осталось, затевать масштабные движения нет никакого смысла. Силы закончатся гораздо раньше, чем будет хоть какой-то результат. Так что на всех направлениях противник пытается без фанатизма понемногу оттеснять нас на сотни метров, изматывая в мелких стычках и оставляя себе возможность накапливать силы.

Но ВСУ даже если играют в обороне, это активная оборона. Которая легко переходит в контратаки. Создаются необходимые условия и наносится точный локальный удар. Точный, болезненный и локальный. О масштабном контрнаступлении на Запорожском направлении рассуждают слишком уж большие оптимисты. Дело в том, что характер боевых действий снова изменился. И если еще год назад мы говорили о создании большой зоны безопасности по обе стороны от линии боевого столкновения, то сегодня можно говорить о больших «серых» территориях. На которых одновременно есть не только наши и вражеские группы, но и постоянные позиции.

То есть завести на территорию несколько групп – можно. Они зашли, закрепились, доложили о том, что заняли позиции. Но рядом такие же группы противника и не только впереди. Может, сбоку, может даже сзади. И о контроле над территорией мы говорим уже не после захода групп, а после полной зачистки территории от групп противника. А дроны никуда не делись – они активно участвуют в этих боевых столкновениях. И рубят логистику, это сейчас вообще основная работа. Кил-зона никуда не исчезла. Просто мы научились в ней воевать и оставаться на позициях. Противник, к сожалению, тоже.

Стройные планы противника мы периодически разрушаем точечными операциями. Удар по ключевому артиллерийскому складу – впереди у них дефицит снарядов и мин. Удар по расположению элитных пилотов дронов из «Рубикона» – проваливается «воздух». Наступление в районе Гуляйполя остановлено и противник уже отступает. Эта лихорадка сбивает планы и смешивает всю картину. Плюс, в критической ситуации заставляет сжигать те резервы, которые хотели придержать до тепла и большого наступления. ВСУ наносят локальные удары – но постоянно и в разных местах. Тактика тысячи порезов себя оправдывает. Даже динозавр в какой-то момент падает от потери крови.

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com