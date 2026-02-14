Алиев обвинил Россию в намеренных ударах по посольству Азербайджана в Киеве 4 14.02.2026, 19:34

Также азербайджанский президент встретился с Зеленским.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в преднамеренных ударах по посольству республики в Киеве. Об этом он заявил на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Алиева, посольство Азербайджана в Киеве три раза подвергалось ударам. После первой атаки в Баку сочли, что это «могло быть случайностью», передает слова президента Report.az. После этого Азербайджан передал России координаты своих диппредставительств в столице Украины ― посольства, консульского отдела и культурного центра.

«Несмотря на это, последовали еще два удара. Это целенаправленная атака на дипломатические представительства Азербайджана», — заявил Алиев.

Баку расценивает обстрел своего посольства в Киеве как недружественный шаг со стороны России, добавил глава республики. Он напомнил, что МИД Азербайджана ранее вызывал российского посла Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста из-за падения ракеты на территорию азербайджанского посольства в Киеве.

«Мы предприняли шаги исключительно в дипломатическом формате. Дополнительных действий мы предпринять не можем», — сказал Алиев.

14 февраля президент Азербайджана встретился в Мюнхене с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Последний сообщил, что проинформировал Алиева о «последствиях российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры». Зеленский также поблагодарил Алиева за пакет энергетической помощи, в который среди прочего вошли генераторы и трансформаторы.

