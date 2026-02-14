Зеленский: США предлагают гарантии безопасности на 15 лет 10 14.02.2026, 19:57

3,618

Украина хочет больше.

США предложили гарантии безопасности Украине на 15 лет, однако украинская сторона хочет увеличить их срок. Об этом 14 февраля на пресс-конференции в Мюнхене на полях конференции по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Видеозапись опубликована в «Фейсбуке» Офиса президента Украины.

«Мы сегодня встречались с сенаторами, мы сказали, что мы очень хотим увеличить гарантии безопасности по годам, чтобы они были более действенны для инвесторов. Сейчас была встреча с инвесторами с бизнесом, и для них нужны гарантии, которые были бы длиннее, чем 5–10 лет, — рассказал Зеленский. — Сегодня у нас есть предложение от американской стороны на 15 лет, мы хотим иметь 20 лет плюс — 30, 50. На что пойдёт администрация и Конгресс — посмотрим».

Президент также рассказал, что после встречи с госсекретарем США Марко Рубио через два часа украинская сторона проведёт телефонный разговор со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и затем с главой Белого дома Джаредом Кушнером.

«Будем делать всё, чтобы ни одна из сторон этого переговорного процесса не могла обвинить Украину в том, что мы тормозим или не поддерживаем окончание войны», — отметил Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com