Зеленский: США предлагают гарантии безопасности на 15 лет

Зеленский: США предлагают гарантии безопасности на 15 лет10
- 14.02.2026, 19:57
Украина хочет больше.
США предложили гарантии безопасности Украине на 15 лет, однако украинская сторона хочет увеличить их срок. Об этом 14 февраля на пресс-конференции в Мюнхене на полях конференции по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Видеозапись опубликована в «Фейсбуке» Офиса президента Украины.
«Мы сегодня встречались с сенаторами, мы сказали, что мы очень хотим увеличить гарантии безопасности по годам, чтобы они были более действенны для инвесторов. Сейчас была встреча с инвесторами с бизнесом, и для них нужны гарантии, которые были бы длиннее, чем 5–10 лет, — рассказал Зеленский. — Сегодня у нас есть предложение от американской стороны на 15 лет, мы хотим иметь 20 лет плюс — 30, 50. На что пойдёт администрация и Конгресс — посмотрим».
Президент также рассказал, что после встречи с госсекретарем США Марко Рубио через два часа украинская сторона проведёт телефонный разговор со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и затем с главой Белого дома Джаредом Кушнером.
«Будем делать всё, чтобы ни одна из сторон этого переговорного процесса не могла обвинить Украину в том, что мы тормозим или не поддерживаем окончание войны», — отметил Зеленский.