Бензоколонка закрывается 3 Виталий Шапран

14.02.2026, 20:46

5,982

Что на самом деле происходит с ценами на топливо в РФ.

Федеральное правительство на прошлой неделе в режиме пафоса отменило (досрочно) запрет на экспорт бензина из РФ. Вроде бы российские НПЗ очень затарены бензином, и если не отменить запрет, то бензин уже не будет где хранить.

Вроде бы все красиво, и даже цены на бирже упали на 2%, но в реальности все немного не так, как это представляет населению РФ правительство. Во-первых, бензин в рознице продолжал дорожать: с начала года цены выросли на 1,42%. То есть розничные операторы не были уверены в запасах и ориентировались на рост налоговой нагрузки, а не на биржевые показатели. Во-вторых, сейчас в РФ сезонное снижение потребления бензина.

И в-третьих, после того, как вокруг Мозырского НПЗ (Беларусь) появились установки ПВО, всем стало понятно, что происходит. Правительство РФ, чтобы доказать свою способность решать проблемы, после атак на российские НПЗ просто перенесло часть производства в Беларусь, предусмотрительно отменив пошлины на импорт топлива в РФ.

В итоге, российский бюджет потерял налоги от НПЗ, которые больше не перерабатывают российскую нефть, доход от пошлин при импорте топлива, а также репутацию дееспособного правительства. Конечно, за все это заплатят налогоплательщики в РФ.

Также был зафиксирован интересный факт: часть российских НПЗ, которые еще не успели «освятить» украинские дроны, отложили ремонт на несколько месяцев, то есть на период, когда как раз начинает расти спрос на топливо в РФ. Похоже, что правительство РФ просто отложило проблемы на потом, сделав это дорого для россиян, но пафосно для СМИ.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com