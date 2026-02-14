закрыть
22 мая 2026, пятница, 22:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Назван топ стран для отдыха среди белорусов

1
  • 14.02.2026, 21:58
  • 5,334
Назван топ стран для отдыха среди белорусов

Все они безвизовые.

Белорусские власти поделились статистикой путешествий наших граждан в безвизовые страны. Цифры прозвучали в эфире ОНТ.

Tochka.by рассказывает, какие страны оказались в лидерах.

В 2023-м во Вьетнам уехали примерно 5000 белорусов, в 2024-м – в 2 раза больше. Активнее стали ездить и в Китай, что легко объяснить бо́льшим количеством рейсов в Поднебесную из Минска.

Известный уже широко остров Хайнань в Китае. В 2023 году туда приезжали всего лишь 2000 белорусских туристов, в 2024-м более 16 000.

В Таиланде в 2023-м отдохнули 9000 белорусов. В 2024-м интерес к этой стране вырос более чем в два раза. В упомянутый период свыше 20 000 туристов из Беларуси вылетели по указанному направлению.

В Грузию же путешествуют больше всего белорусов. В 2025 году 150 000 туристов из нашей страны отправились туда.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин