Москва занервничала из-за ядерного прорыва США в Армении 7 15.02.2026, 12:13

Шойгу неожиданно вспомнил 90-е.

Кремль публично раскритиковал соглашение между Вашингтоном и Ереваном, предусматривающее инвестиции в размере $9 млрд в строительство американской атомной электростанции в Армении. С заявлением по этому поводу выступил экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу, близкий к диктатору Владимиру Путину.

Его слова опубликовали российские СМИ, передает Dialog.UA.

Недовольство Кремля понятно. Визит в Ереван вице-президента США Джей Ди Вэнса закончился подписанием соглашения. Оно предполагает создание новой уже американской атомной станции в Армении.

Эта АЭС в перспективе может заменить Мецаморскую станцию, обеспечивающую около 40% выработки электроэнергии в стране. Она сейчас контролируется Москвой, то есть Армения находится в тотальной зависимости от РФ.

Усиление сотрудничества между Ереваном и Вашингтоном лишит Кремль этого важного рычага давления. Шойгу, который перешел на пост секретаря российского Совбеза, откровенно заявил, что Москва рассматривает инициативу как фактор риска.

«В случае если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, нам, (...), и населению самой Армении придется поневоле учитывать эти новые риски в сфере ядерной безопасности... Рядом, под боком, (...) будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий... Это следует рассматривать как угрозу», - заявил представитель путинского режима.

По словам Шойгу, у российской стороны есть несколько принципиальных претензий к проекту. Отдельно Шойгу попытался надавить на Армению, припомнив стране о сложной энергетической ситуации в Армении в начале 1990 х годов.

«Хотя в России тогда было очень тяжело, мы смогли найти возможность оказать помощь нашим армянским друзьям», - заявил он.

Российский чиновник также поставил под сомнение экономическую целесообразность инициативы. По его словам, если речь идет о 77 мегаваттных модулях компании NuScale Power, то «именно дороговизна энергии стала причиной провала ее проекта в штате Юта».

Кроме того, Шойгу заявил, что отработанное ядерное топливо будет храниться в Армении, а сам формат сделки, по его оценке, представляет собой покупку станции, а не полноценные инвестиции в национальную экономику.

Одиозная спикер МИД РФ Мария Захарова также ранее заявляла, что США предлагают Еревану якобы непроверенные решения, стоимость которых может оказаться выше заявленной.

Подписанное соглашение стало частью более широкой стратегии США по укреплению позиций на Южном Кавказе. За несколько месяцев до этого Дональд Трамп выступил посредником при подготовке проекта мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Документ предусматривает создание транзитного коридора через армянскую территорию под названием «Маршрут Трампа за международный мир и процветание».

Ранее предполагалось, что контроль над так называемым Зангезурским коридором может получить Москва. Однако Россия потеряла эту возможность. На фоне нового энергетического проекта влияние России в армянском секторе атомной энергетики оказывается под вопросом.

Строительство американской станции способно существенно изменить баланс сил в регионе, сократив экономическую и технологическую зависимость Еревана от Москвы. Для Кремля это станет еще одним геополитическим провалом.

