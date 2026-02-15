«Самая дешевая поездка — $100 на две недели» 11 15.02.2026, 12:41

Белорусы поделились секретами для экономии в путешествиях.

Застать Таню и Максима в Беларуси — задача со звездочкой. Перейдя на удаленку несколько лет назад, они стали все реже отказывать себе в спонтанных поездках. Причем сорваться могут и на неделю, и на месяц. При этом ни о каких сверхвысоких зарплатах речи не идет. Паре постоянно приходится делать выбор между очередной поездкой и бытовыми покупками — и пока выбор всегда в пользу первого, пишет Onliner.

«Лежать на пляже или ходить по кафешкам и клубам нам вообще неинтересно»

Начинаем разговор с момента возникновения такой сильной страсти. Наверняка его можно отследить. Татьяна признается: отправная точка действительно есть. Мощная тяга к путешествиям проснулась, когда она познакомилась с будущим мужем. Девушке было около 20, на тот момент она еще практически нигде не бывала.

— А он мне рассказывал про свои велопутешествия по Беларуси, про автостоп, про ночевки в палатке. Мне было безумно интересно! В первое наше путешествие мы отправились на велосипедах по Верхнедвинскому и Миорскому районам. Там были и красивые места, и ночевка в палатке, и главное — боль в ногах, которую я запомнила навсегда, — смеется Таня.

Впервые из Беларуси девушка выехала во Львов. Поездку для молодежи организовали в костеле. Наша собеседница с улыбкой вспоминает, что добирались с пересадками: поездами, электричками, даже ночевали на вокзале, но это ее абсолютно не смущало. Получилось самое настоящее приключение.

— Когда я поступила в БГУКИ на специальность «Хоровая народная музыка», то попала в университетский ансамбль «Грамніцы». Он довольно часто ездил выступать за границу. Так я и увидела свое первое море. Это была Балтика в Литве: Клайпеда, Нида, Паланга… Вот тогда у меня и сформировалась окончательно та самая непреодолимая тяга к путешествиям.

Способствовало путешествиям и то, что в тот год Танин муж — Максим — сдал на права и купил свою первую машину, Volkswagen Golf. Для пробного путешествия пара выбрала нетипичный маршрут: они отправились на остров Валаам — через Великий Новгород, Псков и озеро Ильмень.

— Поездка получилась нервной. Машина потрепала нам нервы, потому что постоянно ломалась. Да и лето совсем не радовало, было очень холодным. В итоге в палатке мы поспали только одну ночь, все остальное время пришлось ночевать в машине. Но какие там были виды! Это стоило любого дискомфорта.

Таня и Максим набирали разгон в путешествиях постепенно. Сначала долгие поездки выпадали только на лето — время отпуска и каникул, а утешать себя приходилось короткими поездками на больших выходных.

Но последние пять лет у обоих удаленная работа, поэтому они смело могут позволить себе уехать на месяц. Именно так Таня с Максимом путешествовали по Армении и Кавказу в целом: рано утром или в обеденный перерыв шли гулять в горы, вечером — по городу, а на выходных отправлялись в дальние локации или переезжали в другое место.

— Я никогда никому не говорю, что еду отдыхать, так как наши путешествия — это далеко не про отдых. Чего стоит только физическая нагрузка, когда проходишь огромное количество шагов за день. Плюс все планируем, а значит, и решаем все проблемы мы сами. Лежать на пляже или ходить по кафешкам и клубам нам вообще неинтересно. Нам необходим постоянный движ, новая картинка и новая информация.

Тяга к перемене мест завела пару настолько далеко, что на 1,5 года они оказались в Санкт-Петербурге.

— Про интересные места Питера и его окрестностей мы знаем намного больше коренных петербуржцев. Мы понимали, что время пребывания в этом городе у нас ограничено, поэтому нужно как можно больше всего изучить. Мы очень много гуляли по городу, пригородам, путешествовали по Карелии и Ленобласти. Отыскали там просто нереально красивые места!

«Прошлый Новый год встретили в самолете. И примета сработала»

То, насколько сильно Таня и Максим горят путешествиями, кажется, уже понятно. Главный вопрос — как им удается это осуществлять с самой обычной зарплатой?

— Самый действенный лайфхак — все делать самому. Готовиться к путешествиям самостоятельно от начала до конца. Следить за скидками на авиарейсы и автобусы. Например, у «Белавиа» в последнее время часто бывают распродажи. Благодаря таким акциям мы дешево слетали в Грузию и Китай.

Кстати, в Грузию мы летели в новогоднюю ночь. Это было очень необычно — встретить Новый год в полете. И действительно, примета «как встретишь год, так его и проведешь» сработала: 2025-й у нас получился самым насыщенным в плане путешествий, — подсказывает еще один лайфхак Таня.

Наша героиня признается, что деньги на путешествия они с мужем специально не откладывают. Если на глаза попадается заманчивое предложение — тратят все, что есть.

— Увидели акцию на билеты — значит, ремонтом займемся позже. Если бы мы не путешествовали, то уже давно бы сделали ремонт во всей квартире. Но для нас впечатления важнее.

Если вы посмотрите фотографии, то увидите, что на многих у нас с мужем практически одни и те же куртки и ботинки. Мы не делаем инстаграмные снимки, ради которых нужно везти с собой разнообразный гардероб. Так что спокойно экономим на вещах и летаем только с рюкзаками.

Если говорить о других пунктах экономии, то я не хожу на всякие девчачьи процедуры вроде маникюра, бровей, ресниц и т. д. Мне это неинтересно. А еще мы не покупаем сувениры в поездках и редко ходим в кафе. Главное, что мы привозим с собой, — фото, видео, заполненные профили соцсетей и воспоминания.

При этом мы не ездим в супердалекие страны, выбираем безвизовые направления. Армения, Грузия, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Россия — визы туда не нужны. Иногда делаем немецкий шенген: сами, с помощью телеграм-чата. Это очень долго, но зато недорого. За последние два года съездили так в несколько путешествий по Европе: в Литву, Латвию, Польшу, Германию, Чехию.

В путешествиях Таня и Максим не тратятся на дорогое жилье: ищут самые обычные варианты. Чаще — квартиры, чтобы можно было готовить самим. Когда это возможно, ночуют в палатках и ездят автостопом. А еще планируют путешествия в низкий сезон. Тогда и акций на билеты больше, и в самой стране цены зачастую ниже.

«Самое дикое путешествие было на необитаемые острова Кузова в Белом море»

Уточняем: а каким обычно получается бюджет? Разброс довольно большой. Так, несколько лет назад поездка с друзьями на машине на Кавказ обошлась в $100 c человека за две недели. Но ночевала компания в основном в палатках.

А самой дорогой была поездка в минувшем сентябре. Пара выбралась в двухнедельное путешествие по Узбекистану. На двоих вышло $2500, и такая сумма оказалась для ребят неожиданностью: слишком дорого.

— Нам нравятся непопулярные, дикие места. О них узнаем из видео на YouTube, от тревел-блогеров — и мысленно записываем себе: «Нужно будет когда-нибудь туда добраться».

Именно так и собрались на острова Кузова в Белом море. Это архипелаг из 16 необитаемых скалистых клочков суши. Там можно увидеть сейды (массивные валуны, поставленные на несколько мелких камней-«ножек»), каменные лабиринты, птичьи базары (особенно удивляли птицы-гагарки, очень похожие на пингвинов), тюленей, белух, но с последними нам не повезло.

Самим туда сложно попасть, поэтому мы взяли тур на пять дней — и это было прекрасно. Все это время мы жили на диком острове в палатке, ходили в походы и ездили по остальным островам. Это было невероятно насыщенно и красиво! Кстати, летом там нет ночи, но все равно есть невероятно красивые закаты и рассветы.

После тура мы сразу поехали в Хибины на четыре дня — в поход по горам. Было очень сыро, мокро, холодно, но нам все равно понравилось. Особенно то, что был полярный день и за ночь можно было просушить одежду на солнце. После Хибин мы не остановились: на пару дней арендовали квартиру в Кировске, чтобы прийти в себя, а потом поехали в Териберку, где тоже ночевали в палатке. Нереально крутое получилось путешествие.

Но даже у таких опытных путешественников иногда случаются небольшие тревел-провалы. Как мы уже упоминали, в сентябре пара на две недели отправилась в Узбекистан. Обоих впечатлили невероятно красивые города Хива и Бухара — «как будто из сказки про Аладдина». Не упустили походники и возможность подняться в Чимганские горы. А вот однодневная поездка в Таджикистан в Фанские горы оказалась сомнительным удовольствием. Даже в сентябре температура там доходила до +37, и Таня с Максимом сделали окончательный вывод: жара им категорически не подходит.

«За неделю в Урумчи встретили всего пару европейцев»

Из последних поездок паре особенно запомнился полет в Урумчи. Летали туда в прошлом марте. Как признается Таня, они вообще не представляли, что это за место, знали только одно: летят в Китай. И в итоге поездка оказалась самой сложной по подготовке. Тем более что в той части света они до этого не бывали.

— Когда начали планировать наше путешествие, оказалось, что в интернете практически нет информации об этом регионе. На Booking было всего пару мест для ночлега. А на YouTube — только устрашающие ролики о том, что этот регион долгое время был закрытым из-за борьбы с терроризмом и что там повсюду нас будут ждать проверки.

Но билеты уже были у нас на руках, и мы решили: будь что будет — едем. Я заранее изучила информацию по оплатам, приложениям, связи, переводчикам, картам. Готовились, что нам придется выживать. Но на деле все оказалось совсем не так страшно. Во всем спокойно разобрались: и как на такси доехать до хостела, и как оплачивать все, и как добираться до интересных мест. Да, проверки действительно случались (их было не много), но мы оказались к этому готовы.

Там очень мало европейцев, мы встретили всего пару человек за неделю. У туристов обычно только пересадка в Урумчи, в самом городе редко кто останавливается. Поэтому к нам было повышенное внимание: на нас смотрели в буквальном смысле с открытыми ртами, фотографировали, улыбались, пытались заговорить. Многие хотели помочь и просили потом сделать с ними фото.

В итоге эта поездка оказалась очень красивой, интересной, насыщенной, небанальной. Во всех локациях было очень мало людей. Даже и не скажешь, что это Китай, — смеется Таня.

— Мы погуляли по городу, съездили самостоятельно на горное озеро Тяньчи, в регион Турфан, в пустыню Кумтаг, посмотрели несколько руин древних городов Гаочанг и Цзяохэ, Огненные горы, деревню Туюк. В итоге поездка, к которой мы отнеслись с такой настороженностью, нам очень понравилась!

Предлагаем Тане подсчитать траты на такую поездку. Всего в Китае пара провела восемь дней, все цены указаны на двоих.

— Билеты на скидке обошлись в $530. Страховка — $35. Роуминг — $22. Жилье — $190. Но от этой суммы можно было бы еще отнять $40, так как ночлег в Урумчи оплатили сразу на неделю, но потом поехали на две ночевки в Турфан. Транспорт — $55. Это поездки на такси, поездах, автобусах и метро. Такси удобное и дешевое, вызывается через приложение Didi. Кафе и покупка еды в магазинах — $115. Поесть в кафе обходится дешевле, чем у нас. В магазинах цены примерно как в Беларуси, но всякие экзотические фрукты дешевле. Входные билеты на достопримечательности — $178. Они довольно дорогие. Часто нужно покупать шаттл-басы, так как расстояния огромные, и чтобы обойти все пешком, потребуется много времени. Поездка по Турфанскому округу с водителем — $110. Всякая мелочь (угощения, забавные панамки и открытки) — $37.

Итого на двоих вся поездка обошлась в $1274.

Добавлю, что оплачивать наличкой удобно большую круглую сумму, так как сдачи может не оказаться. В Китае всё оплачивают через приложения, наличными пользуются редко. И вообще, чтобы все прошло гладко, к такой поездке лучше подготовиться серьезно.

Напоследок затрагиваем тему «коллекционирования» стран. Тане такой подход совсем не близок.

— Статистику по количеству посещенных стран не веду, мне кажется это странным. Вот был человек пару раз в Москве или Питере, и он засчитывает в свой список всю Россию. Или стирает огромный кусок на скретч-карте. Но Россия же огромная и разная!

Поэтому я коллекционирую посещенные места. Люблю ставить метки на карте. Меня очень радует эта концентрация красных точек, — улыбается девушка.

Планов у пары по-прежнему много. На вопрос о направлениях мечты Таня составляет внушительный список — и останавливается с большим трудом. В ближайших планах-мечтах — плато Путорана, Камчатка, Сахалин, Курилы, Исландия, Шотландия, Норвегия, Патагония, Тибет и остальные регионы Китая, Япония. И кажется, пока ни одного строительного магазина.

